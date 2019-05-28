Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

12:57

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.

"В рамках операции "Лапа" 27 мая 2019 года вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", - цитирует ТАСС заявление турецкого военного ведомства.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.