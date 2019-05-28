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Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

12:57 28.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. 

"В рамках операции "Лапа" 27 мая 2019 года вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", - цитирует ТАСС заявление турецкого военного ведомства.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.

Темы: Ирак, Турция, Антитеррористические операции в мире
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 17:56
Гость: порто-франко

Является. Но все тур-потуги напрасны. Курдскому государству быть. Не говоря уже о том, что курды живут на своих территориях, а турки на чужих.
28.05.2019, 15:47
Гость: А что поделаешь...

А что можно сказать? Получили по мордасам и молчат.
28.05.2019, 15:00
Гость: Cторонний наблюдатель

А чего это российские массмедия молчат про разгром сирийско-российской группировки на севере Сирии. Кстсти не обошлось без участия турецких наземных и воздушных сил... Вот только странно то, что вас Эрдоган периодически нагибает, а в порыве экстаза вы предлагаети ему очередную цацку - теперь уже Су-57. Кстсти Турция обозначена в печати уже и в списке будущих клиентов на С-500. Все русские императоры синхронно со Сталиным перевернулись в гробах...
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