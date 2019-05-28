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В Белоруссии впервые официально снесли памятник Ленину

19:51 28.05.2019

В Белоруссии зафиксирован первый официальный снос памятника Ленину в городе Сморгони, памятник там был установлен в 1972 году, пишет Politikus.ru со ссылкой на местные СМИ

О демонтаже скульптуры в своём ЖЖ также сообщил известный блогер-националист Максим Мирович. По его словам, "центр города со старинными костёлами и церквями сразу приобрёл благообразный европейский вид".

Можно сказать, что открытая декоммунизация в Белоруссии началась. По мнению блогера, В Белоруссии нужно снести все памятники Ленину, т.к. они не имеют никакой исторической ценности.

Темы: Белоруссия
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 00:38
Гость: Интересно, стоит ли он еще, или потихоньку сняли

В городе Ломоносове под Питером видел памятник Ленина меньше роста человека. Жуткое уродство.
29.05.2019, 00:19
Гость: Кто первый показал пример

Первое переименование тоже в Москве произошло. В 1990 улицу Богдана Хмельницкого в Москве переименовали в Маросейку. Вот такой тогда уже был СССР. Дружбе народов пришел конец.
29.05.2019, 00:02
Гость: Капитан Космос

Аккуратно демонтировали по причине ветхости и,возможно,в связи с реконструкцией площади он там оказался ни к месту. А какой-то слабоумный,известный (впервые о нём слышу) блохер попытался раздуть из мухи слона. Никакой "декоммунизации" нет,ни официально,ни в настроениях среди населения. Никого не напрягает ни станция метро площадь Ленина в Минске,ни тысячи других названий,связанных с этим именем.
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