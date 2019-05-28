В Белоруссии впервые официально снесли памятник Ленину

19:51

В Белоруссии зафиксирован первый официальный снос памятника Ленину в городе Сморгони, памятник там был установлен в 1972 году, пишет Politikus.ru со ссылкой на местные СМИ.

О демонтаже скульптуры в своём ЖЖ также сообщил известный блогер-националист Максим Мирович. По его словам, "центр города со старинными костёлами и церквями сразу приобрёл благообразный европейский вид".

Можно сказать, что открытая декоммунизация в Белоруссии началась. По мнению блогера, В Белоруссии нужно снести все памятники Ленину, т.к. они не имеют никакой исторической ценности.