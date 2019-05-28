Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

17:53

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Ранее украинские СМИ сообщали, что бывший президент Грузии может вернуться на Украину уже 31 мая. Отмечалось, что Саакашвили намерен мобилизовать работу партии "Движение новых сил" перед парламентскими выборами.

Сам же Саакашвили ранее утверждал, что его не интересуют должности на Украине. По его словам, он собирается вернуться в страну, потому что несправедливо покинул ее.

Он также заявлял, что соскучился "по друзьям и близким" и считает Украину вторым домом. После указа Зеленского Саакашвили поблагодарил его в Facebook.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.

Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.

После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".

В минувшем году власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он годом ранее незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.