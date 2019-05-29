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Партия Саакашвили объявила об участии в выборах в Верховную Раду

16:12 29.05.2019
Фото с сайта politinfo.com
Фото с сайта politinfo.com
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Партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Михаилу Саакашвили. Тот намерен вернуться в Киев уже вечером 29 мая.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, став главой одесской администрации. Через два года Петр Порошенко уволил его и лишил гражданства, когда политик находился в Польше.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью соратников прорвался через польско-украинскую границу, организовав акции протеста против действующих властей. Позже его депортировали, признав виновным в незаконном пересечении границы.

Темы: Грузия, Украина, Выборы на Украине, Верховная Рада Украины, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 20:54
Гость: замечание вкратце

Опять блаженный вышел на "охоту".
29.05.2019, 20:41
Гость: Русский

...кстати, еще перед инаугурацией Зеленьського, В.Путин предложил...вернуть укро.паспорт Саакашвили. И все сбывается...просто удивительно.
А может внешняя разведка России на "высоте". Тогда я спокоен за РУССКИХ и прекрасное БУДУЩЕЕ России. Ибо зная ,на несколько ходов вперед, шаги НАШЕГО основного противника на Мировой Арене- США, легко выигрывать "партию"! Поздравляю ФСБ РФ!
29.05.2019, 20:35
Гость: Укроп

Да не собирается Михо в Раду. Хоть посмотрели его интервью после возвращения. Понимает, что шансов нет.
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