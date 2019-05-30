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В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Трампа

11:53 30.05.2019
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США не исключают возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Как пишет ТАСС, с соответствующими заявлениями выступили в среду глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Последняя при этом, подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов", которые убедили бы законодателей-республиканцев.

"Что касается вопроса импичмента, возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать", - заявил Надлер, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.

Пелоси, также не исключающая процедуру импичмента, в связи с этим выразила разочарование Министерством юстиции США, которое, по ее мнению, поставило президента выше закона. "Несмотря на политику министерства юстиции, никто не может быть над законом, даже президент", - говорится в заявлении спикера.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 17:42
Гость: blog2038,.

"В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Трампа"
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Не во всём Конгрессе, а только в Палате Представителей, в Сенате такая возможность вызывает только смех.
.
Кроме того весьма сомнительно, что реальный процесс будет иметь успех даже в Палате Представителей где Демократы в большинстве.
30.05.2019, 16:49
Гость: Alex202

Чего то как то до Вашего недовольства у них руки не доходят. Уже какой год.
30.05.2019, 16:16
Гость: World - Старый евrей

Если Трампа скинут то будет переход от капитализма - пусть даже цивилизованный - к социалистическому капитализму. Равный доступ к возможностям для тех кто более менее образован.
Попусту говоря - будет бАААльшой кибутц
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