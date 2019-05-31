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Пострадавшего российского дипломата объявили персоной нон‐грата в Косове

16:11 31.05.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Избитый в Косове российский дипломат Михаил Краснощеков теперь стал еще и персоной нон-грата в самопровозглашенной республике. Местные власти считают, что россиянин действовал против общечеловеческих ценностей.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — заявил премьер самопровозглашеной республики Рамуш Харадинай во время интервью Радио и телевидению Косова.

Ситуация на севере этого региона обострилась утром 28 мая. Косовская полиция объявила о начале спецоперации. Бронированные машины с вооруженным спецназом вошли в район, где живут сербы, и начали задерживать их под видом борьбы с организованной преступностью.

Те, в свою очередь, возвели баррикады и начали оказывать сопротивление. В итоге десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН были задержаны. В их числе оказался россиянин Михаил Краснощеков. Во время столкновений его ранили.

Позже он был отпущен и госпитализирован и его транспортировали в Белград. Как сообщило РИА «Новости», 31 мая Краснощекова в больнице навестили президент Сербии Александр Вучич и российский посол Александр Чепурин. Они пожелали дипломату скорейшего выздоровления.

Темы: Косово, Сербия, Международные соглашения и дипломатия, Ситуация вокруг Косово
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 19:19
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Пел немузыкально,
скандалил, —
Ну и, значит, правильно,
что дали.
31.05.2019, 18:11
Гость: Александр1

Косово вне Сербии для России не существует! Не пора ли навести Конституционный порядок и помочь Сербии?! Считаю пора и давно!Ну а если кто то против,у нас есть хорошие аргументы из новейшего вооружения.Хотите попробовать?...
31.05.2019, 17:59
Гость: ???

Согласен. Как с Зелимханом Яндарбиевым. Или с Коновальцем.
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