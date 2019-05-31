Пострадавшего российского дипломата объявили персоной нон‐грата в Косове

16:11

Избитый в Косове российский дипломат Михаил Краснощеков теперь стал еще и персоной нон-грата в самопровозглашенной республике. Местные власти считают, что россиянин действовал против общечеловеческих ценностей.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — заявил премьер самопровозглашеной республики Рамуш Харадинай во время интервью Радио и телевидению Косова.

Ситуация на севере этого региона обострилась утром 28 мая. Косовская полиция объявила о начале спецоперации. Бронированные машины с вооруженным спецназом вошли в район, где живут сербы, и начали задерживать их под видом борьбы с организованной преступностью.

Те, в свою очередь, возвели баррикады и начали оказывать сопротивление. В итоге десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН были задержаны. В их числе оказался россиянин Михаил Краснощеков. Во время столкновений его ранили.

Позже он был отпущен и госпитализирован и его транспортировали в Белград. Как сообщило РИА «Новости», 31 мая Краснощекова в больнице навестили президент Сербии Александр Вучич и российский посол Александр Чепурин. Они пожелали дипломату скорейшего выздоровления.