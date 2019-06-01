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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

14:00 1.06.2019
Владимир Зеленский. Фото с сайта president.gov.ua
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Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы администрации президента Украины.

В администрации главы государства добавили, что Зеленский считает проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", внесенный в палату представителей конгресса США, важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Как отмечает пресс-служба, этот законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины: предполагает передачу вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств, а также усиление возможности противостоять кибератакам. Кроме того, документ предусматривает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.
"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", 

Дата возможного визита Зеленского в США пока не называется, но ранее украинское издание "Зеркало недели" писало со ссылкой на собственные источники, что это произойдет уже после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться на саммите G20 в конце июня.
 

Темы: Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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Комментарии читателей
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01.06.2019, 19:11
Гость: Попросил детей текст набрать (мне 78)

Проще надо быть, Володюшка!
01.06.2019, 18:53
Гость: Ник16

"Как отмечает пресс-служба, этот законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины: предполагает передачу вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств"
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Хиханьки-хаханьки, а это весьма серьёзно. Недооценка возможностей противника приводит к трагическим последствиям.
01.06.2019, 18:38
Гость: москве

да нет -как раз обезьяну и не приглашает Сидит она в своей позолоченной клетке и все ждет и надеется-ну когда же пригласят и позволят ручку барскую пожать Но не приглашает пока хозяин рыжеволосый Увы
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