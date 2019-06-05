Госдеп предложил до $5 млн за сведения о нарушении КНДР санкционного режима

09:38

Госдепартамент США предложил награду до пяти млн долларов за информацию о нарушении КНДР санкционного режима, пишет "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее объявление на сайте ведомства Rewards for Justice.

Отмечается, что Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейских граждан за пределами страны, отправке в страну предметов роскоши, экспорте и реэкспорте вооружений, отмывании денег, нарушениях прав человека и киберпреступлениях по распоряжению руководства КНДР.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия. В марте 2018 года, согласно решению Совбеза ООН поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.