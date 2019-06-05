]]> ]]>
Главная В мире Новости

Госдеп предложил до $5 млн за сведения о нарушении КНДР санкционного режима

09:38 5.06.2019
Госдепартамент США
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Госдепартамент США предложил награду до пяти млн долларов за информацию о нарушении КНДР санкционного режима, пишет "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее объявление на сайте ведомства Rewards for Justice.

Отмечается, что Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейских граждан за пределами страны, отправке в страну предметов роскоши, экспорте и реэкспорте вооружений, отмывании денег, нарушениях прав человека и киберпреступлениях по распоряжению руководства КНДР.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия. В марте 2018 года, согласно решению Совбеза ООН поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.

Темы: Северная Корея, США, Госдепартамент США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2019, 10:38
Гость: ser

ща какая-нибудь "некоммерческая" американская конторка придумает легенду, получит бабло , а деньги поделят) главное - и "независимая" и коррупции нету)))
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.