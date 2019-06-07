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Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

14:31 7.06.2019
Александр Лукашенко
Фото с сайта president.gov.by
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Белоруссия должна в деловом ключе решать с Российской Федерацией вопрос по компенсации потерь от некачественной нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая ОАО "Нафтан".

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - процитировало слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко также выразил возмущение по поводу того, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.

Сославшись на сообщения неназванных СМИ, которые пишут, что ряд международных компаний потребовали от РФ возмещения ущерба из-за "грязной" нефти на сумму до $800 млн, глава Белоруссии заявил, что именно белорусы пострадали больше всего. "Мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они [РФ], например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко.

В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции, напоминает РИА Новости. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.

В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".

Для очистки участка до Польши Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию. Ее планируют завершить к 10 июня.
"Нафтан", который существенно снизил загрузку из-за ситуации с "Дружбой", начал претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти.

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 20:30
Гость: Русский

...сегодня ВВП официально заявил: никакого объединения с бульбашами НЕ БУДЕТ.
Кстати, давно об этом писал: бульбаши для нас -ЗАБУГОРНЫЕ. Точка.
Что касается нефтяного вопроса: ..переход на РЫНОЧНЫЕ цены с забугорной Белоруссией, т.е они должны покупать у нас нефть по 100% предоплате. Раз.
А т.к. нефть НАША, то мы её забираем ОБРАТНО, сами её очищаем, а потом предлагаем Луку -КУПИТЬ чистую нефть за наличку. Только так.
Если этот вариант не устаивает белоруссию, то пущай бульбаши вместе с Лукой идут лесом,и покупают нефть у др. поставщиков.
Ну а у нас МНОГО желающих купить нашу НЕФТЬ по РЫНОЧНОЙ цене. Вопрос закрыт!
07.06.2019, 18:48
Гость: АГЛ прав: вопрос должен решаться по-деловому!

Не 20 "лимонов" и не 800
Виновница пусть Беларуси вернёт,
Отнюдь не на гуще кофейной гадая,
А сумму ущерба де-факто считая!
07.06.2019, 18:03
Гость: А вообще, тишина во

всех СМИ. Кто же это натворил? Кто сидит? А поэтому - кто заинтересован в том, чтобы втихаря, да под тормоза?
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