Токаев поблагодарил граждан Казахстана за оказанное на выборах доверие

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ознакомившись с результатами exit poll на прошедших в воскресенье выборах главы государства, поблагодарил соотечественников за доверие, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение штаба кандидата.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По данным exit poll, лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набирая более 70% голосов.

Согласно предварительным данным ЦИК Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил 70,76% голосов, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева набрала 5,2% голосов, журналист и политический деятель Амиржан Косанов —16,2%.

Токаев в ходе видеоконференцсвязи со своими однопартийцами в избирательном штабе также отметил возросший уровень политической культуры в стране.

"Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела это была конкуренция предвыборных программ. Какой-либо огульной критики в адрес друг друга не прозвучало", – заявил он.

По словам президента, впереди предстоит большая работа, поскольку Казахстан "стал объектом влияния международных турбулентных процессов" и "ощущает на себе то, что происходит за его пределами".

"Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана. Наш первый президент Республики Казахстан, Елбасы (лидер нации – ред.) Нурсултан Назарбаев построил сильное многонациональное государство, известное во всем мире. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить все достижения этого государства и идти вперед по пути прогресса и созидания", – подчеркнул Токаев.

Напомним, возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.

В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.

В Казахстане президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из претендентов на высший государственный пост не удастся этого сделать, будет назначен второй тур.