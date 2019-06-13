Климкин назвал срок вступления Украины в Евросоюз

20:00

Реальный шанс вступить в Евросоюз появится у Киева к 2035 году, если стабилизируются настроения в ЕС и «сойдутся звезды». Такое предположение высказал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно», — заявил Климкин.

Он подчеркнул, что для изменения страны потребуется «прыгнуть выше головы», так как для вступления в ЕС необходимо одобрение всех его стран-членов.

По словам Климкина, проходит порядка 10-12 лет от момента подачи заявки до вступления в Евросоюз.

«Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. При этом многие страны-члены [ЕС] будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг», — заверил министр, подчеркнув реальность такого развития событий.

Ранее Павел Климкин заявлял, что если Украина хочет вступить в ЕС через 10 лет, то переговоры нужно проводить уже завтра.

В феврале 2019 года в Конституции Украины был закреплен курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.