В США официально переименовали украинскую столицу

09:07

С 17 июня изменится международное написание украинской столицы.

Как сообщается на официальной странице посольства Украины в США в Facebook, совет США по географическим названиям рассмотрела обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе.

Отмечается, что данное решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах, так как международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США..

В конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания, согласно которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме этот шаг назвали продолжением антироссийской кампании.