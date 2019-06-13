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В США официально переименовали украинскую столицу

09:07 13.06.2019
Фото с сайта radiolemberg.com
Сюжет: Противостояние на Украине

С 17 июня изменится международное написание украинской столицы. 

Как сообщается на официальной странице посольства Украины в США в Facebook, совет США по географическим названиям рассмотрела обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе.

Отмечается, что данное решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах, так как международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США..

В конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания, согласно которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме этот шаг назвали продолжением антироссийской кампании.

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 18:05
Гость: Omega

Ууууу ржака ))))) ass cold ))))
13.06.2019, 17:52
Гость: И что?

Таллин тоже переименовали.
И Парижа нет на карте. И Лондон - только по-русски существует.
А уж как они Москву называют...
Да, кстати - Лейпциг в оригинале был Липецком...
13.06.2019, 17:38
Гость: Москва

Доктор, водитель, директор, учитель, заведующий и прочие должности не женские? Один из родителей - женщина, так что учи ha русский язык и не будь тупым американцем.
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