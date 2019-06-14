МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) описали обстоятельства подлома стоек шасси у самолета SSJ100, сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево в начале мая.

Согласно отчету, на обшивке самолета были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии. Экипаж о каких-либо проблемах с лайнером во время предыдущего полета не сообщал. На то, что удар был, указывает также «шумовой эффект», зафиксированный самописцем. Он был слышен «в течение полутора секунд». Тогда же произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а система дистанционного управления перешла в режим прямого управления (Direct Mode).

«За время (примерно 4 секунды), прошедшее с момента отключения автопилота до вмешательства КВС в управление, значение правого крена уменьшилось до 13 градусов, угол тангажа незначительно увеличился»,— сказали в МАК.

Как отмечают эксперты, пилот оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. «На запрос диспетчера: "...какая-нибудь помощь необходима будет?" экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"»,— говорится в отчете. Обращаясь к бортпроводнику, командир судна также указал, что серьезных проблем не видит. «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся»,— следует из расшифровки переговоров на борту.

В документе, опубликованном на сайте МАК, говорится, что были зафиксированы три удара с уровнем перегрузки 2,55g, 5,85g и 5g. Отмечается, что расчетная нагрузка самолета — 3,75g.

При третьем касании ВПП «состояние конструкции не позволило стойкам воспринять нагрузки от посадочного удара и произошли их подлом, разрушение конструкции крыла в зонах узлов навески гидроцилиндров уборки-выпуска стоек». После этого воздушное судно продолжило движение по поверхности взлетной полосы «на мотогондолах и хвостовой части фюзеляжа».

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые были на борту.