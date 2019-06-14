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КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию

15:16 14.06.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Конституционный суд (КС) Украины признал, что Петр Порошенко нарушил конституцию, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Речь идет об указе о создании нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По мнению Конституционного суда, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, так как не обладал правом создавать подобные структуры, а также формировать их состав.

Суд постановил, что определенный законом статус комиссии не соответствует конституции: учитывая задачи этого органа, управлять его работой должен был кабинет министров.

Комиссия была образована в августе 2014 года, а два года спустя Рада приняла документ, в котором новый орган был охарактеризован как "постоянно действующий независимый государственный коллегиальный", членов которого назначает и увольняет глава государства. Отмечается, что деятельность комиссии в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. В частности, ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 16:39
Гость: Ray Bloom

В России тоже нет.
14.06.2019, 16:33
Гость: А в России?

Ничего не растоптали гораздо раньше, ещё в 1993 году?
14.06.2019, 16:09
Гость: Вы не полностью охарактеризовали ситуацию на Украине

Помимо главного порока, заключающегося в том, что конституция Украины сырой документ, этим документом "документом" должны руководствоваться изрядные фантазеры в Верховной раде и Кабмине. Представляете, чего они, полуграмотные народные представители, которым более всего важна депутатская неприкосновенность для прикрытия коммерческой деятельности, чего они там себе нафантазируют? И как эти фантазии воплощать будут?
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