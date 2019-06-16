Семь кругов ада. Как в Донбассе на самом деле оформляют российские паспорта

При нынешних темпах работы с заявками потребуется 32 года, чтобы все желающие могли получить желаемое

Как это часто случалось и случается на просторах русской земли, благое начинание, цель которого - облегчить людям жизнь, превратилось в затянувшееся издевательство, бесконечно усложняющее и без того не самое простое существование граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.

© KM.RU, Алексей Белкин

По прошествии месяца стало ясно, что выдача паспортов ДНР как была с самого начала, так и остается изощреннейшей пыткой, через которую придется пройти всем, кто желает получить заветное российское гражданство.

Давайте детально проанализируем картину происходящего.

Для начала вводные: только обладатели паспорта ДНР и ЛНР могут претендовать на получение паспорта РФ, поэтому все, кто заблаговременно не обзавелся нужным документом, сейчас выстраиваются в очереди в пункты Миграционной службы, которых на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике насчитывается 52 штуки. В среднем каждый такой пункт обрабатывает порядка 15 заявлений в день.

Мой хороший знакомый, ведущий телеканала «Юнион» Дмитрий Чубурков подсчитал, что при нынешних темпах работы с заявками потребуется 32 года, чтобы все желающие могли получить желаемое. Очереди не просто гигантские. Такого, наверно, не было со времен СССР, когда люди ночами записывались и отмечались, чтобы купить дефицитные джинсы.

Сейчас на улице в Донецке 35 градусов и в эту жару люди, выстаивающие в круглосуточных очередях, испытывают нечеловеческие мучения.

Сейчас запись идет уже на сентябрь. При этом необходимо ежедневно ходить отмечаться: раз пропустил, и все — тебя немедленно вычеркнули. Это означает, что кому-то придется пожертвовать летним отдыхом, чтобы не вылететь из очереди.

Список документов, которые следует подать, тоже кажется невообразимым. Я перечислю для тех, кому еще только предстоит пройти через это мучительное испытание:

1. Копии паспортов (ДНР и Украины). Причем необходимо выполнить все требования Миграционной службы. В частности, требуются копии всех страниц паспортов, в том числе и пустых; каждый лист копии должен быть односторонним; на одном листе нужно делать два разворота паспорта; при копировании паспорта нужно располагать так, чтобы оставались поля 3 см. При нарушении одного из этих условий документы приняты не будут.

2. Свидетельство о рождении. Если свидетельства старые и заполнены от руки или на двух языках, требуется расшифровка или перевод (стоимость около 300 рублей). Свидетельства на украинском языке обязательно нужно перевести на русский и заверить у нотариуса или получить дубликат в Едином расчетном центре.

3. Документы, подтверждающие семейный статус (свидетельство о браке, разводе, смерти супруга).

4. Документы, подтверждающие смену фамилии (свидетельство о браке или справка из загса).

5. Справка с места работы.

6. Флеш-карта, на которой будут размещены ваши анкетные данные.

7. Гелевая ручка черного цвета.

8. Прозрачная папка с кнопкой.

9. 20 листов белой бумаги А4 плотностью 230.

10. 8 фото 35х45 мм (белый фон, на матовой бумаге, или 8 на одном листе или 4 на двух, размер лица в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм).

11. Почтовый конверт для фото.

12. Анкета (можно заполнить заранее).

В итоге гигантская очередь образовалась еще и в Едином расчетном центре, где можно получить дубликат свидетельства о рождении на русском языке. Следующая очередь, которую не всегда удается пройти в течение дня, — на оплату пошлины за паспорт. Почему-то местная бюрократия выдвинула абсурдное требование: оплата может производиться только в почтовых отделениях по месту жительства. Почему нельзя сделать это в банке или на любой почте, понять невозможно.

Введены ограничения по принципу «дети отвечают за отцов». У одной моей знакомой отказались принимать документы, поскольку ее отец, выехавший на Украину в 2014 году, был бойцом батальона «Айдар». Попытки женщины объяснить, что она не общается с отцом более 30 лет, пока успеха не имели.

И последний пункт — это совокупные траты. Один паспорт обойдется примерно в 5 тысяч рублей. Для жителя ДНР это очень часто неподъемная сумма, которая равна месячному заработку. Женщина, торгующая овощами возле моего дома, каждый раз, когда видит меня, начинает причитать по одному и тому же поводу. Ей на семью нужно 4 паспорта — для дочки, мужа, внучки и для нее самой. 20 тысяч ей взять просто негде. Поэтому проблемы с очередями она считает пустяковой мелочью.

Если кому-то хочется при жизни понять, что такое прохождение семи кругов ада, то такому человеку надо посоветовать попробовать получить паспорт гражданина ДНР. Гуманный, очень человеческий, радушный жест президента РФ Владимира Путина обернулся для тысяч граждан двух народных республик таким суровым испытанием, какого не пожелаешь даже врагу.

Но в общем местным людям не привыкать собирать беды полными пригоршнями — у них за плечами 5 лет войны.