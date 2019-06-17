]]> ]]>
Главная В мире Новости

Украина предупредила Европу о вероятности газового кризиса

17:11 17.06.2019
Изображение с сайта naftogaz.com
Материалы по теме:

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом в интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она отметила, что существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее», - сообщила Зеркаль.

По ее словам, сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища, пишет «Русская весна».

«У нас есть хорошая разработанная основа для проведения дальнейших успешных переговоров. Новые контракты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа», - добавила заместитель министра.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.06.2019, 22:21
Гость: працельс

а в это время газ пошёо в европу из азхербайджана_))))
17.06.2019, 21:02
Гость: старый кубаноид

На текущий момент "Северный поток"-2 готов лишь на 58%.И достроить его до 1 января 2020 года не успеют.А значит по любому придется договариваться с Украиной!А Украина будет договариваться только тогда,когда "Газпром" выплатит ей долг по суду 2.5 миллиарда долларов.И за транзит больше 100 миллионов.
17.06.2019, 20:47
Гость: Николай

Украина предупредила?
Неужели и да украинских руководителей тоже дошло? Ну, жирафы!
Это было очевидно с момента "Украина - не Россия".
Все комментарии (9)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.