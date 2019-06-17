Украина предупредила Европу о вероятности газового кризиса

17:11

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом в интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она отметила, что существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее», - сообщила Зеркаль.

По ее словам, сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища, пишет «Русская весна».

«У нас есть хорошая разработанная основа для проведения дальнейших успешных переговоров. Новые контракты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа», - добавила заместитель министра.