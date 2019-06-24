]]>
]]>
Главная В мире Новости

Россия получила ультиматум из Голландии для возвращения в ПАСЕ

10:48 24.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Руководство фонда Stichting Vliegramp MH17, который был создан в Нидерландах для помощи родственникам жертв крушения малайзийского лайнера Boeing 777, выступило против возвращения России в Совет Европы. Чтобы снова занять кресла в ПАСЕ, Москве требуется выполнить ряд условий.

Как сообщило издание Telegraaf со ссылкой на текст письма фонда, самым главным требованием к России в этом вопросе является участие в международном расследовании обстоятельств крушения самолета над Донбассом.

В опубликованном изданием письме фонда говорится о том, что российская сторона мало сотрудничает со следствием по делу крушения рейса MH17.

Руководство фонда призывает ПАСЕ обратиться к российским властям с требованием «твердых гарантий сотрудничества со следствием и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».

Москву также обвинили в демонстрации «пониженного уровня ответственности» и «распространении дезинформации».

В 2014 году самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек.

Темы: Россия, Европа, Международная политика, Отношения России и стран Западной Европы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.06.2019, 14:49
Гость: Алтаец

Руководству фонда Stichting Vliegramp MH17, наверное, очень хочется кушать. А кушать, кроме марихуаны, нечего.
Поэтому претензии.
Может быть что-то подадут, пожалеют бедных. Потому что с действительно виновных свидомых из СБУ, которые сбили Боинг МН-17, ничего не выдавишь.
Правда ведь глаза колет... со временем и выколет!
24.06.2019, 14:45
Гость: правдоруб Аполинарий

Россия требует закрыть фонд Stichting Vliegramp MH17,как распространителя дезинформации.После чего возможно РФ и вернется в Пасе ,где так плохи дела без российских взносов , даже зарплата чиновников сократилась.
24.06.2019, 14:44
Гость: Ray Bloomу

Нам то их пасе точно не надо и никогда не было надо.
Но оно надо любителям там протирать штаны из числа укорытаприсосавшихся и им там за бугром,что бы через эту никчемную забегаловку компостировать нам мозги.
Все комментарии (17)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.