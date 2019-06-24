Россия получила ультиматум из Голландии для возвращения в ПАСЕ

10:48

Руководство фонда Stichting Vliegramp MH17, который был создан в Нидерландах для помощи родственникам жертв крушения малайзийского лайнера Boeing 777, выступило против возвращения России в Совет Европы. Чтобы снова занять кресла в ПАСЕ, Москве требуется выполнить ряд условий.

Как сообщило издание Telegraaf со ссылкой на текст письма фонда, самым главным требованием к России в этом вопросе является участие в международном расследовании обстоятельств крушения самолета над Донбассом.

В опубликованном изданием письме фонда говорится о том, что российская сторона мало сотрудничает со следствием по делу крушения рейса MH17.

Руководство фонда призывает ПАСЕ обратиться к российским властям с требованием «твердых гарантий сотрудничества со следствием и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».

Москву также обвинили в демонстрации «пониженного уровня ответственности» и «распространении дезинформации».

В 2014 году самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек.