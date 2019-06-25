Зеленский начал патентовать торговые марки и политические слоганы
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов.
Как следует из данных базы Укрпатента, он намерен запатентовать связанные с политической кампанией слоганы и символы.
В частности, речь идет о лозунгах: «Сделаем это вместе!», Команда Зеленского, Зе! , Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze! , Ze2019. Среди вероятных патентов также есть ТМ ZeNews и ЗеНьюз.
Зеленский также намерен зарегистрировать лозунг IMPROV LIVE SHOW, который планирует использовать в рекламе, предпринимательстве, телекоммуникациях и образовании. Также в базе имеются и другие патентные заявки.
Заявки были поданы в марте–апреле 2019 года (до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной рады и назначении досрочных выборов в парламент).
В настоящее время заявки находятся на стадии формальной экспертизы и ожидающих рассмотрения.
Судя по описанию, украинский президент собирается использовать свои слоганы в полиграфии, телевидении, рекламе, образовании и тому подобное.
Скриншот с сайта ukrpatent.org