Зеленский начал патентовать торговые марки и политические слоганы

09:56

Зеленский на инаугурации. Фото Mykhaylo Markiv с сайта president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов.

Как следует из данных базы Укрпатента, он намерен запатентовать связанные с политической кампанией слоганы и символы.

В частности, речь идет о лозунгах: «Сделаем это вместе!», Команда Зеленского, Зе! , Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze! , Ze2019. Среди вероятных патентов также есть ТМ ZeNews и ЗеНьюз.

Зеленский также намерен зарегистрировать лозунг IMPROV LIVE SHOW, который планирует использовать в рекламе, предпринимательстве, телекоммуникациях и образовании. Также в базе имеются и другие патентные заявки.

Заявки были поданы в марте–апреле 2019 года (до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной рады и назначении досрочных выборов в парламент).

В настоящее время заявки находятся на стадии формальной экспертизы и ожидающих рассмотрения.

Судя по описанию, украинский президент собирается использовать свои слоганы в полиграфии, телевидении, рекламе, образовании и тому подобное.



Скриншот с сайта ukrpatent.org