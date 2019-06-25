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Зеленский начал патентовать торговые марки и политические слоганы

09:56 25.06.2019
Зеленский
Зеленский на инаугурации. Фото Mykhaylo Markiv с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов.

Как следует из данных базы Укрпатента, он намерен запатентовать связанные с политической кампанией слоганы и символы.

В частности, речь идет о лозунгах: «Сделаем это вместе!», Команда Зеленского, Зе! , Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze! , Ze2019. Среди вероятных патентов также есть ТМ ZeNews и ЗеНьюз.

Зеленский  также намерен зарегистрировать лозунг IMPROV LIVE SHOW, который планирует использовать в рекламе, предпринимательстве, телекоммуникациях и образовании. Также в базе имеются и другие патентные заявки.

Заявки были поданы в марте–апреле 2019 года (до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной рады и назначении досрочных выборов в парламент).

В настоящее время заявки находятся на стадии формальной экспертизы и ожидающих рассмотрения.

Судя по описанию, украинский президент собирается использовать свои слоганы в полиграфии, телевидении, рекламе, образовании и тому подобное.


Скриншот с сайта ukrpatent.org

Темы: Владимир Зеленский, Украина
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 14:26
Гость: личный опыт

...а кушать хочется всегда. Становится понятной цель президентства.
25.06.2019, 14:09
Гость: Федор

Зондеркоманда войск СС.
25.06.2019, 11:22
Гость: вотяк

Зел....ий всё ещё в КВН играет. Находчивый и весёлый!
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