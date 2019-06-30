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Трамп объявил о встрече с Ким Чен Ыном в воскресенье

09:06 30.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп объявил, что сегодня, 30 июня, встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные информагентства.

Встреча произойдет в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Сейчас Трамп находится с визитом в Южной Корее, куда приехал после саммита G20 в японской Осаке. Трамп и Ким лично переговорят друг с другом уже в третий раз.

Трамп уже вылетел из Сеула в демилитаризованную зону (в деревню Пханмунджом, которая считается территорией обоих государств - ИФ) на вертолете. Перед отправлением он сказал журналистам, что собирается быстро поздороваться с Ким Чен Ыном и пожать ему руку. Пока никто не объявил о повестке встречи.

Это будет первая встреча двух лидеров с февраля. Тогда они встретились во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Переговоры закончились неудачно, и Ким досрочно уехал с саммита.

Северная и Южная Кореи находятся в состоянии войны. За последние годы Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических ракет и ядерных зарядов, а в прошлом году объявила о своем ядерном статусе. США, как военный союзник Южной Кореи, пытаются снизить вероятность военного конфликта с применением ядерного оружия и вынудить КНДР отказаться от владения им.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 14:19
Гость: Это интересно

Между Кореями есть демилитаризованная зона, а между Россией и Украиной нет.
30.06.2019, 13:03
Гость: Прохожий

Сначала нужно Нобелевскую с Кимом поучить, а потом уже и воевать со всеми сразу.
30.06.2019, 10:13
Гость: Русский

...мне кажется, многие политики Мира не понимают Трампа. Бесспорно , он сложный человек. А разве ВВП - "простой"?! Весь Мир гадает и не может понять "ходов" ВВП.
Хочу отдать должное ВВЖ, который верно предсказал победу Дональда, хотя почти все были против.(Особливо хохлы, и как им это сейчас аукнулось..))) ).
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