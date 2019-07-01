В Раде призвали украинскую делегацию покинуть ПАСЕ

14:28

Комитет по иностранным делам украинского парламента рекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это связано с тем, что ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия россиян в организации.

О решении профильного комитета сообщил на своей странице в Facebook глава комитета, народный депутат Украины Владимир Арьев. Кроме того, по мнению парламентария, Украине необходимо незамедлительно сделать еще несколько шагов.

В инициативы парламентского комитета Арьев включил такие, как отзыв приглашения ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине, отказ от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также проведение соответствующих консультаций с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию.

Также Арьев потребовал обратиться к странам-членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС, а также обратиться к членам организации с вопросом «по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы».

Киев пытаются «оттеснить на обочину» международной политики. Об этом ранее заявил бывший президент Украины, пятый глава государства Петр Порошенко. Так он прокомментировал решение Ассамблеи восстановить полномочия России в организации в полном объеме.