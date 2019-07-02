Израиль бомбит Сирию - ракеты падают на Кипре

1 июля на Северный Кипр долетело «эхо» сирийского конфликта в виде обломков, предположительно, советской зенитной ракеты большой дальности С-200



Стоп-кадр из видео в YouTube

Если раньше сирийский конфликт можно было классифицировать как гражданскую войну, в которой лояльные президенту Башару Асаду войска сражались с разного рода умеренными и не очень оппозиционерами, то с некоторых пор этот конфликт однозначно стал международным. В него оказались втянуты не только Россия, Иран, Турция и созданная американцами коалиция, но и все более активно участвует Израиль.

Множество стран преследуют в Сирии свои интересы, и там к настоящему времени образовался такой клубок проблем и противоречий, распутать который в ближайшие годы вряд ли представляется возможным.

Это означает, что ещё долгое время Сирия будет оставаться не просто горячей точкой, а раскаленной. Со всеми вытекающими последствиями, которые уже успел ощутить даже Кипр, казалось бы, надежно отделенный от Сирии 170-километровым проливом.

В ночь на 1 июля на Кипр свалился неожиданный «подарок» в виде обломков неопознанного летающего объекта. Который сначала приняли за сбитый самолет, затем за беспилотник, но позже, по заявлениям северокипрских властей, на обломках были обнаружены надписи на русском языке и позже удалось их классифицировать как фрагменты советской ракеты «земля-воздух» большой дальности С-200. Хотя стоит дождаться результатов официального расследования.

Комплекс С-200 стоит на вооружении сирийской ПВО и практически всегда используется при отражении налетов на Сирию израильской авиации. А 1 июля израильские ВВС как раз наносили удары по объектам близ Дамаска и Хомса.

Стоит отметить, что как израильские ВВС, так и британские самолеты, базирующиеся на Кипре, нередко проникают в сирийское воздушное пространство через соседний Ливан. Не только грубо нарушая международные нормы, но и угрожая безопасности полетов гражданских воздушных судов в этом регионе.

Один раз это уже привело к трагедии, когда 17 сентября 2018 года, отражая очередной налет израильских самолетов, сирийская ПВО выпустила ракету С-200, которой по ошибке был сбит российский самолет Ил-20.

Судя по всему, квалификация сирийских зенитных расчетов оставляет желать лучшего, раз они стреляют во все что летает, не особо разбираясь, в кого и даже куда полетели ракеты.

1 июля в момент противоборства сирийской ПВО и израильских самолетов недалеко от Кипра находился российский пассажирский лайнер, следовавший из Тель-Авива в Москву, и не надо лишний раз говорить, какой опасности подвергался самолет и пассажиры, пролетая фактически в районе боевых действий.

Можно вспомнить сбитый лайнер Ту-154 авиакомпании «Сибирь» украинскими зенитчиками 4 октября 2001 года, когда все та же ракета С-200, выпущенная из Крыма, перенацелилась с мишени на пассажирский самолет и уничтожила его над Черным морем.

Аналогичная ситуация могла произойти и 1 июля, но к счастью, С-200 поразила не лайнер, а упала на Северном Кипре в безлюдной местности к северу от Никосии. Но где гарантия того, что в будущем всё не пойдет по другому сценарию?

После подобного инцидента надо срочно принимать меры, так как вдоль восточного побережья Средиземного моря летает немало пассажирских самолетов и значительная часть их маршрута проходит рядом с побережьем Сирии и Ливана. То есть фактически в зоне ведения боевых действий.

Именно в этой зоне летают боевые самолеты нескольких стран, беспилотники, крылатые и зенитные ракеты и одному Богу известно, как в следующий раз поведут себя электронные «мозги» ракет. Какую цель они вздумают атаковать?

Усугубляет ситуацию ещё и то обстоятельство, что участвующие в боевых действиях страны не лучшим образом координируют взаимодействие, если вообще координируют.

Во всяком случае, сложно представить, что Израиль, если надумает в следующий раз наносить удары по объектам на сирийской территории, соизволит оповестить об этом. И абсолютно нет никакой гарантии, что сирийские зенитчики опять на начнут палить ракетами во все стороны.

Стоит отметить, что, наверное, нигде больше в мире нет такой концентрации зенитных систем большой дальности. Сирия располагает не только комплексами С-200, но и С-300, Россия развернула на авиабазе Хмеймим комплекс С-400, и скоро это сделает Турция, после того как получит от российской стороны аналогичные комплексы.

Не стоит забывать и о военных кораблях разных стран, которые тоже имеют комплексы ПВО. И вот через этот, буквально, частокол зенитных ракет с дальностью стрельбы от 200 до 400 километров проходят маршруты пассажирских самолетов.

До тех пор, пока конфликт в Сирии не будет завершен, на самом высоком международном уровне стоит в обязательном порядке принять решение о закрытии этого района для полета гражданских самолетов. Иначе это может привести к серьезным и трагическим последствиям.

Направляющимся на Кипр самолетам следует проложить новый, западный маршрут или перевести часть рейсов в аэропорт не Ларнаки, а Пафоса, где они будут в большей безопасности.

Например, расстояние от Ларнаки до Тартуса всего 203 километра, следовательно, все пролетающие в этом районе самолеты попадают в радиус действия даже старых систем С-200, не говоря о более современных.

К уже вышеупомянутому эпизоду со сбитым украинской ПВО Ту-154 над Черным морем можно добавить удар американского крейсера «Винсеннес» 3 июля 1988 по иранскому лайнеру А300. Американцам померещилось, что их атакует иранский истребитель и они, не раздумывая, открыли по лайнеру огонь.

Оба этих эпизода произошли не во время военного конфликта, а в мирное время, однако это привело к многочисленным жертвам. Что уж говорить о той обстановке, что который год имеет место быть в Сирии и вокруг неё?

Хотя поражение российского Ил-20 сирийской С-200 наглядно показало, как опасно летать в непосредственной близости от сирийской территории, особенно в тот момент, когда там находятся истребители других стран. А уж ситуация с падением на Кипре обломков то ли ракеты С-200, то ли ещё чего-то другого, вообще выходит за всякие рамки.

Хорошо, что это были не обломки пассажирского самолета. Но где гарантия того, что это не случится завтра?