Грузинские радикалы напали на россиян из-за георгиевской ленточки

14:09

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку. Видеозапись опубликовал в своем твиттере российский журналист Дмитрий Смирнов.

«Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа, и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», — написал он.

Как пишет "Газета.ру", водитель машины, в которой находилась также, по предварительным данным, его семья, сначала отказывался отдавать ленточку. Грузины заблокировали автомобиль, не давая ему проехать. В итоге россиянин махнул рукой и отдал вызвавший раздражение грузин атрибут дня Победы. В конце записи видно, как один из местных жителей демонстрирует трофей и привязывает георгиевскую ленточку к шнуркам своих кроссовок.

Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело!». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же рейсом.

В ответ на действия оппозиции, президент России Владимир Путин распорядился с 8 июля заморозить авиасообщение с Грузией. Из-за сокращения потока российских туристов Грузия потеряет до $300 млн за грядущие полгода, заявили в грузинском Национальном банке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен. Грузинская диаспора России попросила президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией. При этом власти Грузии не дают юридических гарантий безопасности россиян, считая, что они уже и так есть.