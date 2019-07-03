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Иран объявил о возобновлении обогащения урана с 7 июля

14:52 3.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Иран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля, заявил президент республики Хасан Роухани. Отрывок его выступления был опубликован в Telegram-канале иранского гостелевидения.

«Мы отложим в сторону исполнение этого обязательства (ядерной сделки. — Ред.), мы поднимем эти 3,67% до уровня, который хотим, который был бы нам необходим», — цитирует заявление иранского лидера РИА Новости.

Роухани посоветовал Европе и США вернуться за стол переговоров, к соблюдению закона и исполнению решений СБ ООН, чтобы в этих условиях действовать в рамках сделки по атому. Он заверил, что Иран останется приверженным договоренностям и будет на 100% следовать им, как только другие участники сделают то же самое.

Летом 2015 года между Ираном, США, Германией, Великобританией, Францией, Китаем и Россией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПОД). Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на соглашение. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

Ровно через год после выхода США из сделки Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся участников СВПД обеспечить решение возникающих вопросов.

При этом представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави отметил, что шаги республики по сокращению обязательств по СВПД «обратимы». По его словам, всё зависит от стран Европы, которых он призвал активизировать усилия по спасению ядерной сделки.

Темы: Иран, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 16:46
Гость: В сем

Согласен!
Дух древней цивилизации не выродился, а вновь набирает Силу.
03.07.2019, 16:32
Гость: Чингачгук

Действуют персы энергично не в пример некоторым, любящим загранкомандировки и трату бюджетных денег.
03.07.2019, 15:20
Гость: личный опыт

молодцы персы, уважаю за решительность, это не наши олухи, которые пять лет в приемной ПАСЕ толкались и канючили..."ну, примите нас, дяденьки, обратно".
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