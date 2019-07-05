В Словакии подготовили резолюцию об отмене санкций против России

12:47

В Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России и о нормализации отношений с Москвой. Об этом «Известиям» заявил автор документа депутат Петер Марчек.

По его словам, для того чтобы внести в повестку вопрос о снятии санкций, под резолюцией должны подписаться минимум 15 из 150 депутатов.

«Заручиться такой поддержкой не составит проблем. Однако как пройдет само голосование, сказать сложно», — заявил он.

Депутат добавил, что многие его коллеги выступают против санкций. Однако «на государства Центральной и Восточной Европы оказывается сильнейшее давление со стороны Вашингтона, чтобы не допустить сближения с Москвой».

Резолюция, отметил Марчек, находится в финальной стадии подготовки. Ее представят в течение двух месяцев.