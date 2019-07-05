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В Словакии подготовили резолюцию об отмене санкций против России

12:47 5.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России и о нормализации отношений с Москвой. Об этом «Известиям» заявил автор документа депутат Петер Марчек.

По его словам, для того чтобы внести в повестку вопрос о снятии санкций, под резолюцией должны подписаться минимум 15 из 150 депутатов.

«Заручиться такой поддержкой не составит проблем. Однако как пройдет само голосование, сказать сложно», — заявил он.

Депутат добавил, что многие его коллеги выступают против санкций. Однако «на государства Центральной и Восточной Европы оказывается сильнейшее давление со стороны Вашингтона, чтобы не допустить сближения с Москвой».

Резолюция, отметил Марчек, находится в финальной стадии подготовки. Ее представят в течение двух месяцев.

Темы: Европа, Словакия, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 19:05
Гость: Внесут

И вынесут.
05.07.2019, 18:37
Гость: Европеец

Интересные вы там.
Жители всей Восточной Европы воспринимают любых мигрантов из Азии и Африки вообще как своих КОНКУРЕНТОВ в Европе - им достанется много рабочих мест, на которых могли бы работать поляки или Венгры. А тут ещё ЕС втюривает этих мигрантов самой Восточной Европе.
Кроме этого и так беднейших восточно-европейцев в их собственных странах ЕС хочет ещё «разбавить» порцией ещё более бедных людей.
Это уже воспринимается как дерзость.
Вы часто не понимаете мышление людей в Европе и что для них важно там или в другом месте.
05.07.2019, 18:28
Гость: дан

ну такой подлости от словаком никто не ожидал-как известно санкции благотворно влияют на экономику России и подняли на небывалые высоты свое производство Импортозамещение понимаете ли А тут Словакия готовит такую подолость и низость -а вдруг санкции действительно отменят и накроется тогда экономика России медным тазом И будет население вновь травится импортным хамоном и пармезаном вместо того что бы употреблять экологически чистое пальмовое масло Надо все сделать что бы санкции не отменяли и проложалось поступательное развитие своей страны
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