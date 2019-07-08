Участников отмененного телемоста РФ — Украина позвали на «Россию 1»

17:56

ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного телемоста «Надо поговорить» на съемки в студию телеканала «Россия 1».

В пресс-службе ВГТРК заявили, что компания «не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей».

«Принимая во внимание это обстоятельство, мы со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала «Россия 1» в Москве. Потому что убеждены: «Надо поговорить», — заявили в пресс-службе ВГТРК.

Планировалось, что телемост «Надо поговорить» 12 июля проведут «Россия 1» и украинский канал NewsOne. Однако NewsOne отказался от телемоста, сославшись на «угрозы физической расправы». Пресс-служба ВГТРК заявила, что с российской стороны для отмены передачи нет оснований.

Украинская Генпрокуратура расценила подготовку телемоста как покушение на госизмену. Несколько человек, в том числе владелец NewsOne Тарас Козак, были вызваны на допрос. Козака связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.