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Участников отмененного телемоста РФ — Украина позвали на «Россию 1»

17:56 8.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного телемоста «Надо поговорить» на съемки в студию телеканала «Россия 1».

В пресс-службе ВГТРК заявили, что компания «не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей».

«Принимая во внимание это обстоятельство, мы со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала «Россия 1» в Москве. Потому что убеждены: «Надо поговорить», — заявили в пресс-службе ВГТРК.

Планировалось, что телемост «Надо поговорить» 12 июля проведут «Россия 1» и украинский канал NewsOne. Однако NewsOne отказался от телемоста, сославшись на «угрозы физической расправы». Пресс-служба ВГТРК заявила, что с российской стороны для отмены передачи нет оснований.

Украинская Генпрокуратура расценила подготовку телемоста как покушение на госизмену. Несколько человек, в том числе владелец NewsOne Тарас Козак, были вызваны на допрос. Козака связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 20:03
Гость: Карл Забайкальский

Надо сделать совместное заседание, это обязательно. Ну раз кое кому хочется поговорить, то пусть поговорят. Не вижу препятствий.
Самое хорошее место - Чукотка. Костерок, чифирок, куфайки выдать, ломы.
Пусть хоть сто лет там болтают. Но в перекуры, а остальное время - работают. Там место найдётся и для других охочих тренькать!!
Жириновскому пора туда, Кисилеву, Мамонтову и так думаю, что всю администрацию президента пора заставить работать, нижнюю и верхнюю палаты приобщить к добыче тоже надо-ть, и ясное дело, кабинет министров. Там такие спецы собрались сейчас, в момент освоят любое месторождение. Чё железяки зря кидать в зале, пусть в тундре Димон помашет кайлом. Всё польза!!!!
08.07.2019, 19:34
Гость: Ага

Опять увидим всё тех же, Трюхана, Ковтуна,Соколовску, Воронину Вырвиглаза и этого с чётками , и бородой?
08.07.2019, 18:43
Гость: dilemma

Тогда приглашённым сразу российское гражданство надо оформлять, ведь по возвращению их будет ждать горячий приём. Ну, если только в стиле грузинского журналиста (извините) будут изъясняться, тогда уцелеют.
Вывод - нечего подвергать людей опасности и давать повод говорить о влиянии на выборы.
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