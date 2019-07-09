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Лукашенко исключил объединение с Россией и взял $600 млн у китайцев

23:11 9.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Белоруссии завершает переговоры о привлечении в Китае кредита на 600 млн долларов, сообщил во вторник замминистра финансов Андрей Белковец.

«Изначально мы рассчитывали на кредит Российской Федерации», - напомнил Белковец, выступавший в Минске на конференции Fitch. Речь шла о примерно такой же сумме - 630 млн долларов.

1 апреля, после нескольких раундов межправительственных переговоров, которые последовали за визитом в Кремль с мешком картошки президента Александра Лукашенко, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности выделить деньги и анонсировал подписание межгосударственного соглашения, напоминает Finanz.ru.

Однако уже на следующий день Силуанова опроверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вопрос все еще находится в проработке, а заявления будут сделаны позднее, сказал он.

С тех пор прошло еще три месяца, но заявлений так и не прозвучало. «Вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами», - сообщил во вторник Белковец.

По его словам, средства выделит Банк развития Китая.

Что касается возможности объединения двух стран, которое, по данным Bloomberg, в Кремле рассматривают как способ продлить полномочия Владимира Путина, на эту тему «даже разговаривать не нужно», заявил Лукашенко.

Пока же процесс интеграции, который в Минске напрямую связывают с компенсацией налогового маневра, лишившего Белоруссию возможности перепродавать российскую нефть с прибылью, приостановился.

«Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство обещает, в том числе премьер Медведев, дать команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, - сказал Лукашенко. - Пообещали - забыли, второй раз пообещали - забыли».

Внешнее финансирование необходимо Белоруссии, чтобы осуществить платежи по внешнему долгу, поскольку экономика страны не генерирует достаточного притока иностранной валюты.

До конца 2019 года Минск должен выплатить 3,2 млрд долларов, из которых 1,1 млрд - в виде процентов, а 2,1 млрд - в виде тела долга, который нужно либо рефинансировать, либо гасить.

Российский кредит Белоруссия планировала использовать для погашения ранее выданного Москвой займа.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 04:52
Гость: очередной реверанс

Китаю деньги союзный батька обязательно вернет,у них не забалуешь,а вот насчет российских кредитов бабушка надвое сказала.
10.07.2019, 02:58
Гость: Обложенный Западом правитель

России напрасно ищет спасение в союзе с Китаем,которому этот союз только лишение степеней свободы.Вот коньюктурно поиспользовать,подразжиться,урвать той же землицы,это всегда пожалуйста.Находясь в удушающих объятиях питона,брата одной с ним крови(вспомни Маугли,и законы джунглей,когда хищник и жертва все же одной крови),Лукашенко дрыгает еще свободной ножкой и тужится в последних усилиях вырваться на свободу.У питона два решения,одно придушить окончательно,другое продолжить кормить нахлебника.Исход заклятой дружбы зависит от китайского тигра,которому тоже нужны шакалы Табаки,и от львиного прайда Западных стран,которому еще одна Укра на границе с Россией очень к стати бы пришлась.
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