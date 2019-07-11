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В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

11:05 11.07.2019
Фото с сайта ukraine.ru
Фото с сайта ukraine.ru
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В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред».

Возмущенные жители перегородили Порошенко путь, крича «позор», «вор», при этом некоторые попытались схватить его за пиджак. От толпы экс-президента спасла лишь охрана. Один из жителей сказал, что экс-президент «обокрал армию, всех обокрал». Портал отмечает, что Порошенко находится в Закарпатье с предвыборным туром своей партии «Европейская солидарность».

Ранее такой же «теплый» прием Порошенко оказали жители города Хмельницкий, куда тот приехал в рамках предвыборного тура своей партии. Там люди также встретили бывшего президента криками «позор».

В начале июня дом Порошенко в поселке Козин под Киевом закидали файерами. Акцию провела организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Рядом с домом также присутствовали около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора». Митингующие потребовали расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».

В конце февраля Национальное антикоррупционное агентство Украины возбудило уголовное дело после публикации расследования издания Bihus.info. В статье говорилось о схеме хищений, в которой участвовали приближенные к Порошенко лица. Экс-президент потребовал провести проверку.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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11.07.2019, 13:20
Гость: Это и есть европейская свобода

На востоке Украины такого бы не произошло. Один кто-то бы крикнул и все. Там приучены быть крепостными рабами.
11.07.2019, 12:39
Гость: Донецкий

Правильно. Но это мелочи. Он должен висеть на виселице. В Донецке. Вчера женщина в Гольме погибла от бесшумного выстрела польского миномета. Так бы хоть забежала или залегла.
11.07.2019, 12:28
Гость: Alex

Военный преступник парашэнко должен быть принудительно доставлен на Трибунал в Москву.
Просимо помощи Интерпола в задержании и экстрадиции.
Сроку вам до 1 сентября.Совет парашэнке - сдайся сам с повинной,тогда останешься жить и выводок останется.
Иначе потом будет секретная операция как со степашкой Бендерой.
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