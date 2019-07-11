В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

11:05

В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред».

Возмущенные жители перегородили Порошенко путь, крича «позор», «вор», при этом некоторые попытались схватить его за пиджак. От толпы экс-президента спасла лишь охрана. Один из жителей сказал, что экс-президент «обокрал армию, всех обокрал». Портал отмечает, что Порошенко находится в Закарпатье с предвыборным туром своей партии «Европейская солидарность».

Ранее такой же «теплый» прием Порошенко оказали жители города Хмельницкий, куда тот приехал в рамках предвыборного тура своей партии. Там люди также встретили бывшего президента криками «позор».

В начале июня дом Порошенко в поселке Козин под Киевом закидали файерами. Акцию провела организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Рядом с домом также присутствовали около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора». Митингующие потребовали расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».

В конце февраля Национальное антикоррупционное агентство Украины возбудило уголовное дело после публикации расследования издания Bihus.info. В статье говорилось о схеме хищений, в которой участвовали приближенные к Порошенко лица. Экс-президент потребовал провести проверку.