Италия добивает Евросоюз

Не успела Европа прийти в себя от истории с Brexit, как за добивание ЕС принялась Италия. То, что для будущего ЕС сейчас делает Италия, намного страшнее, чем выход Британии

Действия Италии – это не просто сепаратизм, это прямая и самая настоящая диверсия, похожая на идею регионального хозрасчета Эстонии в СССР. Только еще хуже.

Фото с сайта egnum.ru

Дело в том, что Италия вводит параллельную валюту с евро. Она будет использована для внутренних расчетов и называется mini BOT - Buoni Ordinari del Tesoro, что в переводе с итальянского означает «обыкновенные казначейские облигации». Мини – потому что их номинал пока что очень мал – 100 евро.

На самом деле облигации будут эмитироваться Казначейством и будут шагом к финансовому суверенитету Италии. Никакой суверенитет не совместим с членством в ЕС, и, в первую очередь, финансовый.

Власти Италии заявляют, что в случае оказания давления на страну со стороны Брюсселя они выйдут из ЕС и превратят облигации в полноценные деньги. И в этом не должно быть никаких сомнений. Тем более что сейчас непонятно, будут мини БОТы долговыми расписками государства или деньгами. Они должны иметь свободное хождение внутри Италии и могут быть полноценным средством платежа. Это параллельная валюта со всеми ее атрибутами в виде поддержки государства.

В любом случае, это нарушает правила ЕС и бьет по евро – это признал Марио Драги, глава ЦБ ЕС, сам хоть и итальянец, но глобалист и противник нынешнего демарша Италии. Однако группа, контролирующая правительство Италии во главе с Маттео Сальвини, настроена весьма решительно.

Манифест непослушания итальянцы продемонстрировали уже во внешнем облике банкноты. На ней изображен некий Энрико Матеи, погибший при загадочных обстоятельствах владелец компании ENI, пытавшейся лишить монополии на нефть британские и американские корпорации.

Фото с сайта egnum.ru

Матеи – фигура легендарная, равная российскому предпринимателю Роберту Нобелю, едва не задушившему Рокфеллера с его нефтяным бизнесом. Матеи – символ итальянского экономического суверенитета и национальный герой Италии. Посыл понятен, особенно если учесть, что обсуждению проекта банкноты уже не один год.

Спеленать итальянцев англосаксам и французам не получится. Итальянцы – старые мастера финансовых дел, родоначальники банковского дела в Европе, и потому умеют делать дела изящно и эффективно. Можно быть уверенными, что за антиглобалистким бунтом в Италии стоят очень серьезные силы старой европейской аристократии, взявшей реванш за поражение в ХХ веке. Можно сказать точно, что не стоит в стороне и Ватикан. То есть, политический ресурс у итальянской фронды очень серьезный.

А если добавить идеологические симпатии Трампа и Путина и, вполне вероятно, и Си Цзиньпина, то даже без учета позиции Англии можно сказать, что компания сочувствующих у итальянцев очень серьезная

Причина проста – Италия задыхается от недостаточной монетизации экономики. Им не хватает денег на инвестиции, ибо печатный станок находится в руках контролируемого МВФ Брюсселя (не случайно Мишель Лагард перешла из кресла главы МВФ в кресло главы ЦБ ЕС), на который влияют Германия и Франция, а Италия от влияния отсечена.

Для Италии у ЕС жесткие нормативы соотношения долга и ВВП, потому денежной массы не дают, а долгов у Италии уже так много, что ни о каком развитии экономики и думать не приходится, и становится все хуже и хуже. И потому Италия взбунтовалась.

Жан Клод Юнкер, уходя в отставку, заявил, что Италия сталкивается с превышением расходов над доходами в рамках норм ЕС и потому может быть оштрафована на миллиарды евро. Ни одну страну за это никогда не штрафовали, даже Францию, которая часто допускает такие превышения и дефициты. Но что позволено Франции, не позволено Италии. Юнкер так и завил: «Франция – это Франция».

«Я не управляю страной на коленях», - возмущенно заявляет Маттео Сальвини, обгоняя в решительности англичан в вопросе выхода из ЕС. «Мы не Греция», - вторит ему Клаудио Борги, председатель комитета по бюджету Италии. «Мы чистые вкладчики в бюджет ЕС. У нас есть положительное сальдо торгового баланса и профицит основного бюджета. Мы никому ничего не должны. И мы в лучшей форме, чем Франция».

«Я не собираюсь вешаться из-за какого-то глупого правила», - говорит Сальвини. «Пока безработица не упадет до 5%, мы имеем право инвестировать. У нас есть регионы, где безработица среди молодежи составляет 50%. Нам нужно лекарство Трампа, положительный финансовый шок для перезагрузки страны». Думаю, комментарии излишни.

Италия нуждается в денежной массе, а ЕС требует сокращения госрасходов и увеличения налогов. Для Италии это смерть. Как член ЕС Италия не имеет права на выпуск параллельной валюты, но другого выхода у нее не осталось. И если правительство заплатит по своим долгам в мини БОТах, а их примут к расчетам и дальше пустят в обращение, то монетизация экономики увеличится без увеличения количества официальных денег в евро. Так правительство рассчитывает проскочить между Сциллой и Харибдой.

Эксперты утверждают, что денежная изобретательность итальянцев порождает политические конфликты. Италия сделает то, что не дали сделать Греции. Это станет прецедентом для Испании и Португалии, испытывающих те же трудности и те же соблазны. Да и греки потребуют пересмотра отношения к себе.

Появление мини БОТов немедленно обесценит курс евро, а у Франции на руках номинированные в евро итальянские государственные облигации на сумму свыше 300 миллиардов евро. От этого удара евро может и не оправиться. А если оправится, то ценой сокращения ЕС и жестокого финансового кризиса, за которым последует кризис политический. Прежде всего, в Германии и Франции, где и так очень неспокойно.

Самое интересное, что отступать Италии некуда – позади Рим. Вариантов спасения иными средствами у них нет, а откладывание решения лишь усилит его неизбежность. Италия вводит так называемые «осадные деньги» - валюту, используемую в чрезвычайных ситуациях кризиса. «Осадные деньги» – это валюта, предназначенная для кратковременного обращения. Как переходный период к чему-то следующему. К чему? В Европе говорят, что перспектива слишком страшна, чтобы ее обдумывать.

Сейчас дефицит отношения долга к ВВП у Италии 2,5%, а норма – не более 2,04. То есть схватка неминуема. Брюссель утверждает, что Рим нарушает финансовые нормы ЕС. Рим готов послать всех куда подальше и выйти из союза вообще, если членство означает смерть Италии.

ЕС требует сокращения долга, но Италия так давно находится в спаде, что рецепты ЕС – это самоубийство. Правительство Италии, колеблющееся между ЕС и оппозицией, потеряло управление событиями и скоро рухнет. Пока итальянское правительство готовится к отставке, Италия готовится к параллельной валюте. А ЕС готовится к новому витку внутренних конфликтов, уже неразрешимых путем компромисса в принципе. Те прогнозы, которые предполагали сокращение ЕС до некоего ядра ряда стан северо-запада Европы, как никогда близки к воплощению.

Процесс распада ЕС, едва начавшись, опасен тем, что неизвестно где и когда остановится. Если в образовавшийся вакуум наперегонки ринутся США, Россия, Британия и Китай, слабая восточноевропейская периферия потеряет ориентиры и окажется между несколькими центрами силы, а Иран и Турция повиснут в воздухе, то перспектива новых территориальных разделов в Европе может стать как никогда реальной.