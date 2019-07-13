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Гендиректор «112. Украина» обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

14:40 13.07.2019

Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф призвал президента Владимира Зеленского, правительство, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокуратуру и Службу безопасности осудить обстрел здания телеканала.

В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Фото с сайта strana.ua

"В 03:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных", - приводит издание "Страна.ua" сообщение киевской полиции.

Фото с сайта strana.ua

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), сообщает РИА Новости. Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.

Темы: Украина, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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13.07.2019, 23:33
Гость: Томас

112 Похоже сам себя и подорвал ))
Что это за гранатомёт , если даже стёкл не выбил и листва с кустов не упала ?
13.07.2019, 23:15
Гость: ответ издалека

в случае распространения лжи, оскорблений и дезинформации в Европе, куда так "прагнет" протиснутся "Европейская солидарность", обращаются в суд. Субъекты, которых честь, достоинство и деловая репутация страдает от названных действий.А не из гранатометов стреляют с целью запугать. Вотбы и разобрались с этой лентой известного оскароносца в суде. Так ли на самом деле имеется все изложенное? Или что-то другое не нравится?
13.07.2019, 23:09
Гость: ответ

Как и в Москве. Значит...
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