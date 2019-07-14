Мэр Тбилиси заявил о «неверных фактах» в словах Путина об истории Грузии

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о необходимости отреагировать на заявления российского президента Владимира Путина о взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года.

«Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно», - приводит его слова издание «Грузия Онлайн».

Мэр Тбилиси отреагировал на заявление Путина, которое тот сделал 9 июля во время поездки в Екатеринбург. Комментируя будущие взаимоотношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией, российский президент предложил Тбилиси не забывать о том, как жестко себя вели в Абхазии грузинские войска, «оккупировавшие ее в 1918 году при помощи германских войск». «Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом», — сказал Путин агентство.

Рассказал президент России и о том, что по указанию Иосифа Сталина НКВД принимало очень жесткие меры в отношении абхазов с целью поглощения их земли советской Грузией.

Ранее на слова Путина критически отреагировала патриархия Грузии. Там назвали заявление российского президента «неправильной интерпретацией не столь далекого прошлого», пишет РБК.

После революции 1917 года и провозглашения независимости Грузинской демократической республики ее Вооруженные силы не раз входили на территорию Абхазии и Южной Осетии, пытаясь помешать установлению там советской власти. При этом во взаимоотношения Грузии с этими территориями вмешивались и Германия, и Турция, и армия генерала Антона Деникина, преследовавшие свои собственные интересы.

В самой Грузии утверждают, что в Абхазию Вооруженные силы Грузинской демократической республики входили по приглашению местных властей с целью защиты региона от большевиков и белогвардейцев. Что касается Южной Осетии, то в Тбилиси признают жестокость подавления там большевистского мятежа, однако утверждают, что Вооруженные силы действовали менее жестко, чем сами большевики в других регионах страны.