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В НАТО случайно раскрыли места размещения американского ядерного оружия

07:13 17.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Места размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. 

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников" был опубликован два месяца назад. В нем упоминается местоположение около 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе.

Позже доклад был удален, однако его копия была опубликована бельгийской газетой De Morgen на текущей неделе под заголовком: "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие". В опубликованном изданием документе отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. При этом отмечается, что финальная версия доклада была опубликована на прошлой неделе и в ней уже нет данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй (Joseph Day) заявил, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО". "Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он.

Отмечается, что большинство СМИ восприняли доклад как подтверждение фактов, о которых было известно и ранее. 

Темы: США, Ядерное оружие, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 09:42
Гость: Старый евrей

"В Бельгии есть американское...", но "агрессор" по-прежнему - Россия... Если нет мозгов, считай калека.
17.07.2019, 09:20
Гость: kib

По всей видимости у этого Канадского ...закладчика предки с Украины. А Бельгийцев стоит поздравить - вы первоочередная цель для русских ракет( а потом будут жаловаться - "а нас то за шоо" ?)
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