В НАТО случайно раскрыли места размещения американского ядерного оружия

07:13

Места размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников" был опубликован два месяца назад. В нем упоминается местоположение около 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе.

Позже доклад был удален, однако его копия была опубликована бельгийской газетой De Morgen на текущей неделе под заголовком: "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие". В опубликованном изданием документе отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. При этом отмечается, что финальная версия доклада была опубликована на прошлой неделе и в ней уже нет данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй (Joseph Day) заявил, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО". "Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он.

Отмечается, что большинство СМИ восприняли доклад как подтверждение фактов, о которых было известно и ранее.