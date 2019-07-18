Посол РФ объявил о развязывании США «визовой войны»

09:48

Посол России в США Анатолий Антонов объявил, что это Штаты начали визовую войну, когда выслали российских дипломатов. По его словам, РФ может дать учителям визы, но этот шаг не будет взаимным.

Антонов считает, что Штаты начали визовую войну в апреле 2018 года, когда выслали 60 российских дипломатов и членов их семей, пишет РИА «Новости». В общей сложности, это коснулось около 200 человек. Посол напомнил, что Штаты ввели систему разменов: за каждого дипломата в США нужно давать визу в Россию. Причем это касается и административно-технического состава.

По его словам, ограничения коснулись учителей, поваров, садовников, водителей. Антонов заявил, что несколько раз обращался в Госдепартамент для решения этих вопросов, но ему говорили в ответ только выдавать визы американским сотрудникам.

«Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем… Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет», — сказал Антонов.

Он также заявил, что вопреки публикациям СМИ ни одному учителю в визе отказано не было. Статью газеты The New York Times он назвал давлением и выламыванием рук.

На днях газета The New York Times сообщила об отказе в российских визах 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве. Учителя обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

В МИД заявили, что США сами создали тупиковую ситуацию, а сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт — преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, хотя школа работает как коммерческое предприятие.

