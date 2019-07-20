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Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием высадки на Луну

11:56 20.07.2019
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с 50-летием высадки астронавтов на Луну. «50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики»,— цитирует поздравление Рогозина «Коммерсант». Он отметил, что это «путешествие в неизведанное» расширило границы мира, доступного человечеству.

Глава Роскосмоса также отметил заслуги технического и инженерного персонала NASA, благодаря которому появилась первая в мире сверхтяжелая ракета-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон». По его словам, перед Россией и США стоит общая задача —преумножить наследие великих предшественников и продолжить экспансию человечества в космос.

«Роскосмос» планирует осуществить пилотируемый полет к Луне в 2029 году, а в 2030-м — высадить человека на ее поверхность. Как рассказывал Дмитрий Рогозин, после 2030-го на спутник может быть доставлен первый модуль лунной базы.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космические исследования и открытия, Американцы на Луне
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 20:36
Гость: Мефодий

Как же Ельциноиды выдрессированы беззаветно поклоняться "Вяликой Амэрике", ну хлебом не корми, дай только взахлеб о достижениях пиндосономики прокукарекать.
20.07.2019, 20:31
Гость: ha

Три главные победы пиндостана: над Вьетконгом во Вьетнаме, над иракским ядерным оружием в пробирке и над силой земного притяжения и радиацией при съемках белыми касками полета на Луну.
20.07.2019, 19:04
Гость: На самом деле

в украине со сменяемостью полный порядок, а Марс до сих пор не освоили. Ничего не смущает.
Да и у ваших друзей из за океана прорывы в основном только в кинематографе.
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