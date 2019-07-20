Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием высадки на Луну

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с 50-летием высадки астронавтов на Луну. «50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики»,— цитирует поздравление Рогозина «Коммерсант». Он отметил, что это «путешествие в неизведанное» расширило границы мира, доступного человечеству.

Глава Роскосмоса также отметил заслуги технического и инженерного персонала NASA, благодаря которому появилась первая в мире сверхтяжелая ракета-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон». По его словам, перед Россией и США стоит общая задача —преумножить наследие великих предшественников и продолжить экспансию человечества в космос.

«Роскосмос» планирует осуществить пилотируемый полет к Луне в 2029 году, а в 2030-м — высадить человека на ее поверхность. Как рассказывал Дмитрий Рогозин, после 2030-го на спутник может быть доставлен первый модуль лунной базы.