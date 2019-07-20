На захваченном Ираном британском танкере находятся граждане России

11:04

Власти Ирана задержали британский танкер Stena Impero после инцидента между ним и иранским рыболовецким судном, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам, танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. «Сейчас танкер в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до окончания расследования», — приводит слова Афифипура РБК.

На судне находятся граждане Индии, Филиппин, Латвии, а также трое граждан России.

О задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Власти Ирана заявили, что причиной стало «несоблюдение международных законов».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Лондон ищет дипломатический способ разрешения ситуации и пока не рассматривает варианты с применением военной силы.