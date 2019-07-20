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На захваченном Ираном британском танкере находятся граждане России

11:04 20.07.2019
Фото с сайта vesselfinder.com

Власти Ирана задержали британский танкер Stena Impero после инцидента между ним и иранским рыболовецким судном, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам, танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. «Сейчас танкер в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до окончания расследования», — приводит слова Афифипура РБК.

На судне находятся граждане Индии,  Филиппин, Латвии, а также трое граждан России. 

О задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Власти Ирана заявили, что причиной стало «несоблюдение международных законов».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Лондон ищет дипломатический способ разрешения ситуации и пока не рассматривает варианты с применением военной силы.

Темы: Иран, Судоходство
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 21:12
Гость: СерНик

Таких россиян на украине,на стороне ВСУ - миллионы воюют. И што теперь,спасать выручать их надо!?
20.07.2019, 18:24
Гость: Massachusetts

Было бы за что убили бы,подумали засланные россияне.
20.07.2019, 13:13
Гость: Иван Иваныч

Пираты из Лондона спросили удивлённо: а нас то за что.
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