]]>
]]>
Главная В мире Новости

У Mercedes-Maybach Ким Чен Ына обнаружили российский след

17:17 22.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

В 2019 году лидер КНДР приехал на встречу с Владимиром Путиным на бронированном лимузине Mercedes-Maybach S600 Guard в сопровождении давно снятого с производства Maybach 62S. 

Когда кадры с кортежем Ким Чен Ына попали в зарубежную прессу, возник вопрос - откуда у главы Северной Кореи эти автомобили, поскольку он находится в санкционном списке ООН и не может покупать предметы роскоши аж с 2006 года?

Концерн Daimler, владеющий брендами Mercedes-Benz и Maybach, поспешил заявить, что не продавал автомобили Ким Чен Ыну и не знает, откуда у него появились эти лимузины. Наиболее вероятным источником происхождения был назван вторичный рынок, который немецкий автопроизводитель не контролирует.

Кстати, до этого на встречу с госсекретарем США Майком Помпео северокорейский лидер приезжал на новом Rolls-Royce Phantom, и этот автомобиль ему тоже припомнили, когда американская организация C4ADS совместно с газетой New York Times начала расследование.

Изучив открытые источники, журналисты выяснили, что роскошные машины попали в Северную Корею кружным путем. Контейнеры с автомобилями из Роттердама (Нидерланды) летом 2018 года на корабле отправились в Далянь (Китай). Оттуда морем их сначала отправили в Осаку (Япония), затем в порт Пусан (Южная Корея) и уже потом — в Находку.

Судно DN5505 под флагом африканской страны Того, на которое перегрузили лимузины, побывало в Находке, и примерно в то же время во Владивосток совершили рейс три военно-транспортных самолета Ил-76 северокорейского национального авиаперевозчика Air Koryo. Причем бортовые номера лайнеров совпали с теми, что спустя некоторое время стали перевозить автомобили в международные поездки Ким Чен Ына.

Несмотря на то, что источник продажи санкционных машин главе Северной Кореи так и не выяснен, C4ADS и New York Times акцентировали внимание на владельце корабля DN5505 - бизнесмене из Владивостока Данииле Казачуке, сообщает «За рулем». Он в интервью журналистам подтвердил, что занимается, в том числе, морскими перевозками автомобилей, но не стал раскрывать коммерческую тайну и подтверждать или опровергать, что имеет отношение к доставке санкционной техники Ким Чен Ыну.

Темы: Северная Корея, Mercedes
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2019, 22:29
Гость: ser

мерс доволен, россиянин доволен, Ким доволен, и только пиндосы плачут... да и хрен с ними
22.07.2019, 22:27
Гость: ser

немцы продали через русского посредника? круто)
22.07.2019, 21:37
Гость: Россия всему голова.

Точно по такой же схеме и компоненты ЯО попали в НДР.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.