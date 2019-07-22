У Mercedes-Maybach Ким Чен Ына обнаружили российский след

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В 2019 году лидер КНДР приехал на встречу с Владимиром Путиным на бронированном лимузине Mercedes-Maybach S600 Guard в сопровождении давно снятого с производства Maybach 62S.

Когда кадры с кортежем Ким Чен Ына попали в зарубежную прессу, возник вопрос - откуда у главы Северной Кореи эти автомобили, поскольку он находится в санкционном списке ООН и не может покупать предметы роскоши аж с 2006 года?

Концерн Daimler, владеющий брендами Mercedes-Benz и Maybach, поспешил заявить, что не продавал автомобили Ким Чен Ыну и не знает, откуда у него появились эти лимузины. Наиболее вероятным источником происхождения был назван вторичный рынок, который немецкий автопроизводитель не контролирует.

Кстати, до этого на встречу с госсекретарем США Майком Помпео северокорейский лидер приезжал на новом Rolls-Royce Phantom, и этот автомобиль ему тоже припомнили, когда американская организация C4ADS совместно с газетой New York Times начала расследование.

Изучив открытые источники, журналисты выяснили, что роскошные машины попали в Северную Корею кружным путем. Контейнеры с автомобилями из Роттердама (Нидерланды) летом 2018 года на корабле отправились в Далянь (Китай). Оттуда морем их сначала отправили в Осаку (Япония), затем в порт Пусан (Южная Корея) и уже потом — в Находку.

Судно DN5505 под флагом африканской страны Того, на которое перегрузили лимузины, побывало в Находке, и примерно в то же время во Владивосток совершили рейс три военно-транспортных самолета Ил-76 северокорейского национального авиаперевозчика Air Koryo. Причем бортовые номера лайнеров совпали с теми, что спустя некоторое время стали перевозить автомобили в международные поездки Ким Чен Ына.

Несмотря на то, что источник продажи санкционных машин главе Северной Кореи так и не выяснен, C4ADS и New York Times акцентировали внимание на владельце корабля DN5505 - бизнесмене из Владивостока Данииле Казачуке, сообщает «За рулем». Он в интервью журналистам подтвердил, что занимается, в том числе, морскими перевозками автомобилей, но не стал раскрывать коммерческую тайну и подтверждать или опровергать, что имеет отношение к доставке санкционной техники Ким Чен Ыну.