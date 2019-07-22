Турция заявила о превосходстве С-400 над американским ЗРК Patriot

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Турция намерена использовать российский зенитно-ракетный комплекс С-400 исключительно для поддержания мира в регионе и для собственной обороны. Когда страна почувствует угрозу у своих границ, то при помощи нового вооружения она сможет дистанционно уничтожить ее. В этом плане система С-400 лучше, чем американский ЗРК Patriot. С таким заявлением в эфире телеканала TGRT Haber выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«С-400 должны быть открыты для использования. Это система для поддержания мира», — заявил он.

Также глава турецкого МИД отметил, что заявления США о невозможности одновременного использования российских систем С-400 и американских истребителей F-35 не находит поддержки в Турции. По его словам, пока нет никакого подтверждения, что Анкара покинет проект F-35, но, если это произойдет, Турция примет ответные меры. Он особо подчеркнул, что сейчас президенты двух стран ведут переговоры по выходу из сложившейся ситуации.

Однако если все же Турции не отдадут уже оплаченные F-35, страна станет искать альтернативу.

«F-35 — это самолет нового поколения. Это хорошая система. Но, как и в случае с системой С-400, если США примут отрицательное решение по поводу F-35, мы обратимся к другим странам за альтернативным оборудованием», — пояснил он.

Турция начала получать часть зенитно-ракетного комплекса С-400 с 12 июля. Всего на баланс Анкары передадут четыре дивизиона противоракетных систем по контракту на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Против закупки Турцией российских комплексов жестко выступили США, которые объяснили это тем, что таким образом Москва может получить исходные данные по истребителям-бомбардировщикам F-35.

Американская сторона предложила приобрести вместо С-400 свои комплексы Patriot. После отказа Анкары ей пригрозили санкциями, а после отстранили турецких летчиков от обучения полетам на F-35. В ответ Турция заявила, что постоянно сталкивается с воздушными и ракетными угрозами около своих границ.

Кроме исключения из программы F-35 США продумывает и другие ограничения в отношении Турции. Какими именно будут предстоящие санкции пока неизвестно. Президент США Дональд Трамп назвал сложившуюся ситуацию «очень сложной».

Российские зенитно-ракетные системы С-400 предназначены для поражения воздушных целей на дальности до 400 километров и высоту до 30 километров. Они способны сбить баллистические цели, летящие на скорости до 4,8 километра в секунду.