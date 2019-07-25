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Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

15:43 25.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране. В ходе рабочей поездки в Гомельскую область глава государства заявил, что наказаны могут быть и члены правительства.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?» — цитирует Лукашенко пресс-служба администрации президента.

Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота и поручил генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

«Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – предупредил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище».

В 2018 году Лукашенко заявлял о необходимости разработать устав госслужащего.

«За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — говорил тогда президент.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 20:05
Гость: Такой социализм

По данным ВОЗ, в 1918 году Беларусь вышла на первое место в мире по потреблению алкоголя на душу населения.
25.07.2019, 19:49
Гость: С белорусского сайта

После разноса.
Губернатор главе района: "пока по-хорошему с вами разговариваю..."
Глава района председателю: "пока по-хорошему с тобой разговариваю..."
Председатель животноводам: "пока по-хорошему....хлопцы не пейте....дяучаты-не пагубите...хадите хоть праз день на працу....пакармить скатину , папаить трэба , хоть кали..."
Животноводы: " а пошло оно все!!!!"
25.07.2019, 19:15
Гость: Это неизбежно

пьянство на рабочем месте- первый признак социализма.
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