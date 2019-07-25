Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

15:43

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране. В ходе рабочей поездки в Гомельскую область глава государства заявил, что наказаны могут быть и члены правительства.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?» — цитирует Лукашенко пресс-служба администрации президента.

Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота и поручил генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

«Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – предупредил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище».

В 2018 году Лукашенко заявлял о необходимости разработать устав госслужащего.

«За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — говорил тогда президент.