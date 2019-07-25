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МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на разведку России

22:21 25.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Австрийская полиция объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ и передачу секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. Об этом сообщили в четверг в МВД Австрии.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике", - цитирует ТАСС заявление МВД.

МВД Австрии также распространило фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении МВД указано, что Зайцев родился в Москве 6 апреля 1954 года.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Мужчину подозревают "в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны", отметили в МВД.

В заявлении полиции утверждается, что 65-летний россиянин является "старшим офицером ГРУ". "Офицер подозревается в координации 70-летнего отставного полковника австрийских вооруженных сил для работы на секретную разведывательную службу в ущерб Австрии", - отмечается в документе.

Темы: Австрия, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.07.2019, 01:16
Гость: gvozd

в мире зазеркалье какое-то... разведку убвиняют в том что она разведывает секреты... ну и бред.
педосатанисты закусили удила.
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