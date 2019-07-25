В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа

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В Северной Корее провели пуск двух ракет с восточного побережья, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Испытания прошли 5:34 и 5:47 утра по местному времени (соответственно 23:34 и 23:47 мск в среду). Отмечается, что вторая ракета малой дальности на испытаниях в КНДР оказалась нового типа и преодолела расстояние в 690 километров.

Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

Эти испытания Пхеньян провел на фоне отказа Сеула и Вашингтона отменить планы по проведению в августе совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как угрозу для своей безопасности.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей.

После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.

