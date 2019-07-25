СБУ задержала российский танкер Neyma

14:52

Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил (Одесская область) задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma.

Танкер якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

«Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Nеyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе».

Судно «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», отметили в СБУ.

Сейчас, добавили в ведомстве, «группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов». Также сообщается, что были допрошены члены команды судна.