]]>
]]>
Главная В мире Новости

СБУ задержала российский танкер Neyma

14:52 25.07.2019
Фото с сайта lb.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил (Одесская область) задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma.

Танкер якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

«Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Nеyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе».

Судно «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», отметили в СБУ.

Сейчас, добавили в ведомстве, «группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов». Также сообщается, что были допрошены члены команды судна.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.07.2019, 19:08
Гость: Юле

Мадам, занимайтесь вязанием и не смотрите сериалы на ночь и будет "тра-ля-ля".
25.07.2019, 19:06
Гость: Мичману

"Не смешите мои тапочки", "..пролив будет закрыт..".Не те заседают в Кремле чтобы принимать такие решения,за сбитый самолет и расстрелянного летчика "помидорами наказали".Эти "по жизни" "опоздалкины" и "приверженцы" "международных соглашений" в ущерб России!
25.07.2019, 19:01
Гость: Са....

Это как говорится "рояли не играет",есть факт задержания российского судна!
Все комментарии (31)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.