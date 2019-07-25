Моряков отпустили с задержанного российского танкера

17:31

Моряков с задержанного Службой безопасности Украины танкера отпустили на свободу. Об этом со ссылкой на источник в СБУ сообщило украинское издание Страна.ua.

По данным издания, с членов экипажа взяли обязательства приходить на допросы по вызову следователя. По делу моряки проходят в качестве свидетелей и никаких ограничений свободы передвижения у них нет.

Но пока неизвестно, вернули ли им паспорта, которые ранее на снимках военного прокурора Украины находились в одной коробке, или нет.

Ранее стало известно, что в состав экипажа задержанного СБУ российского танкера состоит из 10 или 12 человек. Судно задержали в четверг, 25 июля в одесском порту Измаил.

По данным спецслужб Украины именно этот корабль принимал участие в задержании военных судов «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе осенью прошлого года.

При этом ведомство отметило, что тогда он назвался Neyma, но после владельцы судна дали ему новое имя Nika Spirit. При этом номер корабля не изменился, что позволило его вычислить через международную информационную систему EQUASIS.

Прибывшие на борт следователи и военные прокуроры в ходе проведенного обыска на российском танкере изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, чтобы после использовать их в суде в качестве доказательств незаконного захвата своих судов и ареста моряков.

Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре прошлого года после того, как они без предупреждения вошли в Керченский пролив и нарушили государственную границу. При этом на требования сотрудников пограничной службы ФСБ они не реагировали и совершали опасные маневры.

После задержания корабли доставили в порт, а моряков арестовал суд. В данный момент они находятся в московском СИЗО Лефортово.

Россия и Украина ведут переговоры по освобождению задержанных. Но пока договориться об их освобождении они не могут. Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова через российский МИД обратилась в ФСБ с просьбой освободить моряков под ее поручительство. Как рассказала ее российская коллега Татьяна Москалькова пока решение по этому вопросу не приняли.