Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

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Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии

Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограмм чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин.

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По сообщениям официальных источников, группа из восьми подозреваемых, хорошо вооруженных и одетых в униформу агентов Федеральной полиции Бразилии, похитила в четверг, 25 июля около 750 килограммов золота, хранившегося в грузовом терминале международного аэропорта Гуарульюс в столичном регионе Сан-Паулу.

Это продолжалось всего две минуты: они приехали, вручили охране несколько распоряжений на фирменных бланках, исполняя которые и взяли 750 килограммов золота на сумму около 30 миллионов евро. Люди в мундирах Федеральной полиции, приехавшие на автомобилях, используемых этим силовым ведомством, ни разу не выстрелили. Более того, даже не повысили голос.

По данным управляющей аэропортом компании GRU Airport, «восемь вооруженных людей, прибывших на двух транспортных средствах Федеральной полиции, вошли в ангар, где производится погрузка товаров, отправляемых за рубеж, и отозвали предназначенное к отправке в Нью-Йорк и Цюрих золото».

Ложные полицейские не вызвали подозрений у охраны аэропорта. Это было самое чистое (в смысле без причинения кому-либо телесных повреждений, ран и «увечий, повлекших смерть пострадавшего») ограбление из тех насильственных преступлений, которые запоминаются суммой похищенного. Оно произошло среди бела дня в одном из грузовых терминалов одного из крупнейших международных аэропортов Бразилии на глазах у многочисленных свидетелей, которые даже не поняли, что увидели, как совершается преступление.

Согласно данным, добытым репортерами испанской El Confidencial из источников, близких к силовым структурам Бразилии, покинув территорию аэропорта, похитители отъехали на несколько километров, где в условленной точке перегрузили добычу на фургоны «неотложки», «полицейские» машины бросили. Скорее всего, не оставив отпечатков (то, что надо работать в перчатках сейчас в каждом детективном сериале так часто напоминают, что даже если захочешь – не забудешь).

Вот так просто.

По методу, который использовался для маскировки, это было похоже на действия, развивающиеся в испанском криминальном сериале «Бумажный дом» (La Casa De Papel). Вся разница с «киношным» вариантом заключалась лишь во времени: в сериале преступники пробыли на Монетном дворе намного больше времени, чем те две минуты, в которые уложились бразильцы.

Те, кто не знаком с шедевром испанского телеискусства, могут вспомнить эпизод из голливудского блокбастера «Одиннадцать друзей Оушена». Там команда лэе-спецназовцев, руководимая героем Бреда Пита выносила из хранилища казино 160 миллионов долларов.

Как выяснилось несколько позднее, накануне, то есть в среду вечером члены банды похитили из собственного дома начальника отдела логистики аэропорта и всю его семью. Вытрясти из чиновника необходимую информацию о времени, когда интересующий их «товар» будет в интересующем их месте, было делом несложным.

Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу заверил, что они делают все возможное, чтобы найти воров. И что полицейский надзор усилен во всем регионе. И что по тревоге подняты все наличествующие в штате агенты военной, гражданской и федеральной полиции.

Однако личности участников дерзкого ограбления пока не установлены. Среди версий, рассматриваемых полицией, рассматривается и та, согласно которой упомянутый выше начальник отдела логистики аэропорта не просто снабдил грабителей инсайдерской информацией, но и, возможно, сам причастен к разработке плана преступления. Кроме того, неизвестно даже то, кому принадлежал украденный груз.

Утром в субботу бразильская пресса потребовала от полиции новостей. Однако силовики мало что смогли (или захотели) сообщить представителям СМИ.

«Золото на склад, где хранятся и обрабатываются грузы, предназначенные для отправки за рубеж доставила транспортная компания Brink's, занимающаяся перевозкой ценностей. Никаких эксцессов при перевозке золота не возникало. Надо понимать, что утечки информации из этой компании не было, ошибка, позволившая бандитам украсть груз, произошла на территории аэропорта. Сейчас мы выясняем, где именно и по чьей вине, – довольно путано высказался комиссар Жоао Карлос Мигель Хьюб из департамента уголовных расследований штата Сан-Паулу. – В одном можно быть уверенным на все сто процентов – это не первое преступление, совершенное бандой, персональный состав которой пока не установлен. Слишком уверенно действовали преступники, чтобы считать их новичками. Кроме восьми человек, прибывших на машинах, надо полагать, были еще один или два, оставшиеся «за кадром».

Комиссар вспомнил, что в марте нынешнего года «пять человек, вооруженных винтовками, ворвались в грузовой терминал аэропорта Кампинас-Виракопос (штат Сан-Паулу) и похитили 5 миллионов долларов». «Мы не исключаем никаких гипотез, – добавил Мигель Хьюб. – Скорее всего кто-то из участников «золотой кражи века» (случившейся в четверг, 25 июля) потренировался в Кампинас-Виракопос».

Эквадорский информационный портал lahora.com.ec, комментируя слова Хьюба, вспоминает, что в 2005 году группа бразильских преступников в Форталезе вырыла 75-метровый туннель к подвалам филиала Центрального Банка Бразилии и похитила 164 миллиона реалов (в переводе на доллары по нынешнему курсу - $64 млн). Между строк читается явный намек «а может, кто-то из участников этого ограбления причастен и к краже золота».

Надо сказать, намек нельзя отнести к беспочвенным – ограбление с подкопом было тоже организовано очень грамотно: преступники сняли в аренду дом, находящийся поблизости от филиала ЦБ. Они спокойно копали уннель, ни в чем себе не отказывая: в подземном ходе была установлена даже система кондиционирования. Кое-кого из той банды полиция задержала, однако явно не всех – в прессе мелькали сообщения, что участвовали в том ограблении от 10 до 20 человек, полиции же удалось задержать только семерых.

Кстати, сигнализация в здании банка в момент выноса денег из сейфовой комнаты почему-то не работала, что дает основания предполагать наличие у банды «своего человека» в штате финансового учреждения. Однако установлено это лицо так и не было.

Судя по тщательности прописанного сценария, согласно которому прошло ограбление 25 июля 2019 года, описанные выше два других преступления могли быть спланированы одним и тем же автором, считают некоторые эксперты.

Автор: Владимир Добрынин