В ОБСЕ обвинили Киев в языковой дискриминации

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ОБСЕ подверг критике украинский закон в отношении национального языка, считая, что Киев подходит к этому вопросу жестко и дискриминационно, пишет газета "Известия" со ссылкой на верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньера.

По словам Заньера, "все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание". Он подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

Кроме того, Заньер раскритиковал Киев за политику, которая выделяет языки Евросоюза по отношению к другим языкам, что, по его словам, "вносит элементы дискриминации".

Отмечается, что сейчас ОБСЕ совместно с Министерством культуры Украины готовят изменения в скандальный закон, которые "должны учесть в том числе и роль русского языка".

В мае занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

В российском МИД заявили, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".