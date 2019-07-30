На Украине арестовали ранее задержанный российский танкер

17:18

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

"Мы это сделали. Точка!" — заявил он, отметив, что украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).

Матиос также подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.

На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию.