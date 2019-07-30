]]>
]]>
Главная В мире Новости

На Украине арестовали ранее задержанный российский танкер

17:18 30.07.2019
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

"Мы это сделали. Точка!" — заявил он, отметив, что украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).

Матиос также подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.

На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию.

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Украина
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.07.2019, 21:03
Гость: А может так?

Объявит в связи с небывалыми паводками в Сибири и ДВ . Закрыть вам транзит ж/д грузов через РФ , поставку газа, нефти и угля, и главное сало,сало вам не поставлять. Тогда поумнеете?
30.07.2019, 20:56
Гость: а если ты

страдаешь инфантилизмом...то пора взрослеть.
30.07.2019, 20:49
Гость: Жизнь дураков учит!

Некий ненормальный предприниматель по своей жадности ради экономии средств за ремонт отправил свой танкер в украинский порт, хотя по маршруту должен был следовать на ремонт в Турцию. И теперь попал на серьезные бабки, танкер арестован!
Что ж теперь из-за него все в руководстве на уши встать должны?
Этот тип видимо ни газет не читает, ни ТВ не смотрит, и для него новость, как на Украине относятся к российскому бизнесу и россиянам вообще.
Если повод есть - прицапаются всегда. Бывали случаи, что россиян не пускали через границу только потому, что украинский погранец случайно услышал разговор в очереди у пропускного пункта через границу, и этот разговор ему не понравился.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.