Санкции за Крым: Запад наказывает невинных людей

22:06

США, ЕС, а также Швейцария пытаются наказать Путина. Однако страдают от их действий совсем другие люди. Представляем вам частный взгляд на Крым



«Ласточкино гнездо». Фото с сайта pixabay.com

Есть «Ирония судьбы» - известная кинокомедия 1975 года, которую в России каждый Новый год показывают по телевидению. А есть и ирония истории - и ее можно наблюдать прямо сейчас, причем не в кино. И это вовсе не комедия, а совсем наоборот - горькая реальность.

В феврале 1945 года, незадолго до капитуляции Гитлера, в Ялте на полуострове Крым состоялась встреча трех лидеров - Сталина, Черчилля и Рузвельта. Участники встречи определили, где в будущем должны пролегать границы на территории Европы, и кто будет играть главные политические роли на континенте.

Так, часть Польши отошла Советскому Союзу, а она в свою очередь получила «компенсацию» от Германии. О самоопределении народов при этом даже речи не было.

Девятью годами позже, в 1954 году, всего через несколько месяцев после смерти Сталина, сменивший его во главе ЦК КПСС и всего Советского Союза Никита Хрущев самовольно передал полуостров Крым, входивший тогда в состав РСФСР, Украинской ССР.

При этом он проигнорировал необходимые формальности, принятые в рядах советской «верхушки». Еще через десять лет, в 1964 году, когда самого Хрущева сместил с руководящего поста Леонид Брежнев, решение о передаче Крыма было названо «волюнтаризмом» в качестве примера хрущевского самоуправства.

Что касается мотивов, побудивших Хрущева отдать Крым Украине, то ясности до сих пор толком нет. Большинство историков предполагают, что это был своеобразный жест благодарности, потому что Хрущев, хотя и родился в 1894 году в российском Курске, политическую карьеру начал именно на Украине, куда переехал в 1908 году, когда его родители нашли там работу на одном из предприятий тяжелой промышленности.

Другие эксперты придерживаются мнения, что Хрущев стремился тем самым укрепить свои политические позиции на Украине.

Впрочем, его сын Сергей, ныне живущий в США, поведал кое-что иное: все транспортные пути между Москвой и Крымом пролегали через украинскую территорию. Чтобы упростить реализацию целого ряда инфраструктурных проектов, было решено объединить регионы на административном уровне.

Предположить, что однажды Россия и Украина пойдут разными политическими путями, Хрущев в 1954 году, конечно, не мог. А о самоопределении жители Крыма в те времена даже мечтать не смели.

Предоставление автономного статуса Крыму

После краха СССР в 1990-1991 году население бывшей Украинской ССР высказалось за независимость. Крыму в составе Украины был предоставлен статус политической автономии. В частности, полуостров получил собственный парламент.

Все это постоянно вызывало разногласия между украинским правительством и парламентом с одной стороны и политическими властями Крыма с другой. Киев то и дело пытался ограничить автономию Крыма, а правительство и парламент области стремились к полной независимости от Украины.

Большинство жителей полуострова, несмотря на самовольное решение Хрущева в 1954 году, никогда не считали себя украинцами, а на украинских выборах всегда голосовали за пророссийских кандидатов и партии и отождествляли себя с русской культурой.

С Киевом крымчане не хотели иметь ничего общего - и наоборот: Киев всегда хотел управлять Крымом, но ничего не делал для экономического развития полуострова.

При президенте Викторе Ющенко в 2005-2010 годах киевские власти предприняли попытку изгнать русский язык с Украины, запретив его использование в некоторых сферах общественной жизни, что больше всего затронуло именно Крым, более 90% жителей которого, согласно официальным статистическим данным, говорили - и говорят - по-русски.

Наконец-то ушли от Украины

В конце 2013 и начале 2014 года, когда в Киеве начался «Майдан» после отказа правительства (законно избранного) президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, протесты также оказались направлены против жителей Крыма.

А уж когда на стороне участников Майдана выступили европейские и американские политики (в частности сенатор Джон Маккейн), ситуация для крымчан стал еще хуже. Дошло даже до того, что из Крыма в Киев отправлялись организаторы собственных «антимайдановских» протестов - однако безуспешно.

Дальнейшее развитие событий в целом известно: в Крыму после бушевавшего в Киеве с конца 2013 года Евромайдана, изгнания законно избранного пророссийского президента Виктора Януковича и поворота новых киевских властей в сторону ЕС и НАТО парламент в Симферополе и городской совет в Севастополе организовали референдум. Целью было воссоединиться с Россией.

Впервые в истории жители полуострова получили возможность самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу! На референдум был вынесен вопрос, хотят ли люди вернуться к автономии Крыма, полученной в 1992 году, или предпочитают воссоединение с Россией.

Вопрос о сохранении «статуса-кво» даже не ставился - и это было вполне логично, если учитывать непредсказуемую ситуацию в Киеве. Там шли массовые демонстрации, на которых люди стреляли друг в друга и бросались бутылками с зажигательной смесью, в результате чего погибли более 100 человек.

И нет ничего удивительного в том, что в Крыму в эти дни тоже не все проходило полностью демократично.

Однозначный результат

В референдуме 16 марта 2014 года, несмотря на два переноса голосования, поучаствовали очень много людей (по официальным данным - 83%), и результат был более чем очевиден: как сообщалось, 97% участников голосования высказались за воссоединение с Россией.

За этим последовало формальное обращение к Москве с предложением объединиться, а российский президент Путин быстро позаботился о соответствующей законодательной базе, после чего Россия ответила на призыв Крыма положительно.

Неудивительно, что большинство западных газет (в том числе и Neue Zürcher Zeitung) подвергли сомнению результаты крымского референдума. Потому чего не может быть, того не может: кто на Западе, относящемся к России с поистине параноидальной враждебностью, может себе представить, что люди, говорящие по-русски и считающие себя русскими, идентифицируют себя с Россией?!

Впрочем, у референдума действительно был один изъян: Киев, сам переживавший весьма беспокойные дни, не дал своего согласия и даже наоборот - попытался запретить его. Поэтому на Западе большинство сочло референдум нарушением международного права. По этому поводу есть, однако, различные точки зрения.

Так, например, бывший сотрудник чешских спецслужб Ян Шнайдер (Jan Schneider), предположительно, хорошо осведомленный обо всех разногласиях между Киевом и Крымом, имевших место с 1991 года, утверждает, что референдум в Крыму 16 марта 2014 года с точки зрения Конституции Крыма, принятой 21 августа 1998 года и подписанной тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой, был вполне легитимен*.

Ирония истории

Так или иначе, но всего через десять дней после референдума, 27 марта 2014 года, состоялось голосование Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой 100 из 193 стран при 11 голосах против и 53 воздержавшихся (а представители целого ряда стран попросту отсутствовали) приняли резолюцию: референдум в Крыму был признан недействительным.

За резолюцию проголосовали 51,8% государств, имевших право голоса, причем Китай и Индия, население которых составляет по 1,4 миллиарда человек, воздержались, но зато четыре европейских карликовых государства (Андорра, Лихтенштейн, Монако и Сан-Марино) с общим населением менее 200 тысяч человек добавили в копилку противников референдума целых четыре голоса, благодаря чему и было обеспечено большинство.

И - вот она, ирония истории! - именно сейчас, когда крымчане впервые в своей истории высказались в пользу своей государственной принадлежности, ЕС наложил на них жесткие экономические санкции.

Санкции, от которых страдает вовсе не российский президент Путин, которого Украина, не предъявляя никаких доказательств, обвиняет в том, что он обеспечил проведение референдума, направив на полуостров вооруженных солдат. Нет, экономические санкции бьют по крымчанам, которые хотели этого референдума и, наконец, ощущают себя дома - в России.

Когда двое делают одно и то же…

Путин, по словам западных политиков и большинства западных СМИ, аннексировал Крым противоправно, ведь референдум прошел без согласия Киева. Но разве это крымчане или Путин были первыми, кто отделил некий регион от государства и передвинул границы в Европе?

А что же произошло в 2008 году, то есть восемью годами ранее, когда парламент в Приштине без согласия на то Белграда проголосовал за отделение Косова от Сербии и провозгласил независимость этого края?

А западные страны тогда в большинстве своем признали эту «независимость» Косова. НАТО обрушила на Югославию массированные бомбардировки, в ходе которых, как стало известно позднее, применялись урановые боеприпасы. Тогда это было названо «гуманитарными бомбардировками».

Сейчас, через 20 лет после войны в бывшей Югославии и через 11 лет после провозглашения независимости Косова, в этом регионе по-прежнему приходится держать миротворческие силы, которые следят за тем, чтобы не возобновилась гражданская война.

При этом Швейцарии, признавшей независимость Косово от Сербии, до сих пор приходится платить 42 миллиона франков в год на содержание размещенного в регионе спецназа, который в свою очередь подчиняется НАТО.

Но когда жители Крыма хотели отделиться от Украины и воссоединиться с Россией и даже провели соответствующий референдум (на котором подавляющее большинство граждан проголосовало «за» - плюс-минус пара процентов в той ситуации не имели значения), Запад ввел суровые экономические санкции, бьющие прежде всего по населению полуострова.

А нейтральная Швейцария, которая, между прочим, не является членом ЕС, поддерживает эти санкции. К сожалению.

Новая встреча с Ялтой

Мы с женой уже бывали в Ялте в 2006 году. Будучи историком по образованию, я хотел посетить место, где Черчилль, Рузвельт и Сталин в 1945 году перекроили карту Европы. После этого, кстати, мы побывали и на Украине, правда, не заезжая в Крым.

Так что для меня нашелся веский повод съездить в Крым и спокойно, без суеты посмотреть, какова ситуация, как там живут люди, послушать их рассказы о том, как им живется через пять лет после воссоединения с Россией, и что они думают о западных санкциях.

Да и вообще, полуостров Крым на протяжении трех тысяч лет постоянно становился предметом споров между разными державами и играл весьма важную роль в истории Европы. Уже одно это стало убедительным аргументом в пользу поездки туда.

В мае и июне этого года мы почти три недели провели в Крыму. При этом даже мы, гости из Швейцарии, почувствовали санкции на себе: нам пришлось лететь в Симферополь, столицу Крыма, через Москву, потому что SWISS и другие западные авиакомпании не организуют прямых рейсов - из-за санкций.

Пришлось взять с собой кучу наличных денег, потому что международные платежные системы, в частности, VISA и MasterCard, не работают в Крыму. А мой айфон со швейцарской сим-картой оператора Swisscom отказался работать, потому что Swisscom также поддерживает международные меры по изоляции Крыма.

Так что мы полетели в Симферополь «Аэрофлотом» через Москву. На месте мы взяли в аренду автомобиль и купили местную сим-карту, чтобы пользоваться айфоном хотя бы в качестве навигатора. А еще у нас были полные карманы наличных денег - разумеется, рублей и евро.

Главное впечатление

Как мы и предполагали, трехнедельная поездка в Крым оказалась весьма интересной и, несмотря на все трудности, связанные с санкциями, полностью себя оправдала.

Мы пообщались с десятками людей - от горничной в гостинице и музейных гидов до высокопоставленных политиков, которые поведали нам о драматических событиях марта 2014 года. Кроме того, мы своими глазами увидели, как Крым развивается и как люди вновь верят в светлое будущее.

* Ян Шнайдер неоднократно ссылался, в частности, на книгу чешского публициста Милана Сыручека (Milan Syruček) «Российско-украинские отношения: мифы и факты».

Разбор ситуации на месте - в Крыму

Член редколлегии Infosperber Кристиан Мюллер - дипломированный историк и юрист-международник. Несколько десятилетий он работал журналистом и редактором, а в последнее время также медиа-менеджером. Впервые он побывал в Крыму в 2006 году. Теперь целью было посмотреть, что изменилось на полуострове с тех пор и как сейчас живется крымчанам.

Чтобы сохранять объективность и иметь возможность нейтрально рассказать об увиденном, Кристиан Мюллер все решения принимал самостоятельно: о времени поездки и маршруте, о местах ночевок (в том числе в гостиницах) и о том, с кем общаться. А еще он все свое трехнедельное путешествие оплатил из собственного кармана.

Единственное, в чем ему понадобилось содействие крымских властей, это организация посещения новой школы крымских татар в Симферополе, теле- и радиостанции крымских татар в Симферополе, а также строящейся в настоящее время новой мечети - также в Симферополе.

Кроме того, благодаря налаженным в ходе поездки связям с властями он получил приглашение на пятый форум в Ялте, посвященный проблемам русского языка.

В качестве переводчика Кристиану Мюллеру помогала его жена Анна Ветлинска, ранее изучавшая русский язык и свободно владеющая им. Впрочем, многие люди, с которыми он общался в Крыму, говорили с ним по-английски. Кристиан Мюллер также неоднократно посещал разделенные ныне конфликтом Россию и Украину. Первая поездка состоялась еще в середине 1980-х годов.

Оригинал публикации: Krim-Sanktionen: So bestraft der Westen unschuldige Menschen

Автор: Кристиан Мюллер (Christian Müller)