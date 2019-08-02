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На Украине допрашивают граждан, получивших российское гражданство

20:28 2.08.2019
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин
KM.RU, Алексей Белкин
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На Украине допрашивают жителей Луганской и Донецкой областей, которые обратились за получением российских паспортов.

Соответствующее заявление сделал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, который сообщил, что гражданство России получили более 13 тысяч человек. Значительная их часть идентифицирована, поскольку они пересекают линию разграничения, пишут "Вести".

Матиос рассказал, что, имея все данные, они провели на Украине допросы этих людей, когда те приезжали за пенсией или по другим делам. 

В свое время президент России Владимир Путин подписал закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который упрощает порядок получения российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 22:28
Гость: А почему бы

не допросить Яценюка, Коломойского, Порошенко? У них дофига паспортов.
02.08.2019, 22:24
Гость: Всё верно!

Бандеровцев будут разбавлять до ноля.
02.08.2019, 22:24
Гость: Вполне резонный допрос!

Конечно, не два, а лишь паспорт один
Порядочный должен иметь гражданин:
Иначе ещё бы он не был продажен,
Готовый как "нашим" служить, так и "вашим"?
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