На Украине допрашивают граждан, получивших российское гражданство

20:28

На Украине допрашивают жителей Луганской и Донецкой областей, которые обратились за получением российских паспортов.

Соответствующее заявление сделал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, который сообщил, что гражданство России получили более 13 тысяч человек. Значительная их часть идентифицирована, поскольку они пересекают линию разграничения, пишут "Вести".

Матиос рассказал, что, имея все данные, они провели на Украине допросы этих людей, когда те приезжали за пенсией или по другим делам.

В свое время президент России Владимир Путин подписал закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который упрощает порядок получения российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса.