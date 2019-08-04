«Ржавый пояс Донбасса, повышение цены для РФ, вера в демократию». Кондолиза Райс - про Россию и Украину

18:04

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс дала интервью для проекта Блестящие умы Стэнфорда и Кремниевой долины, опубликованном в украинском издании «Новое время», в котором она изложила свою точку зрения на место Украины в глобальной политике

Фото со страницы Condoleezza Rice в twitter

Беседу провели замминистра экономразвития Украины Наталья Микольская и известный в западных кругах философ Фрэнсис Фукуяма.

О смене власти на Украине

Райс первым делом обратила внимание на то, что в стране впервые за долгое время состоялся мирный переход от одного президента к другому.

«В Украине это случалось несколько раз, но также были и несколько революций. И я сказала своим украинским коллегам: уже пора начать управлять».

Она выразила надежду, что на Украине продолжится борьба с коррупцией, развитие экономики и просвещение граждан, которое, с ее точки зрения, длилось в последние годы.

О глобальных угрозах

Помимо традиционного перечисления терроризма, цифровых технологий и использования «трещин» в демократических обществах, Райс назвала соперничество между передовыми державами: подъем Китая и Россию, сила которой, на ее взгляд, уменьшается с точки зрения экономики.

«Мы должны удерживать США на позициях лидерства, продолжать объединять демократические государства для выполнения своих обязанностей согласно международному порядку, который был настолько полезным для всех нас. И мы должны убедиться, что молодые люди так же преданы ценностям демократии и свободы, как и прежние поколения».

Об отношениях Киева и Вашингтона

«Если мы хотим противостоять российской напористости и агрессивности, то Украина, которая хорошо функционирует и является другом США, будет очень большой частью этого. США не могут сделать это сами, Европа не может сделать это сама. Но когда я смотрю на то, что происходит, например, в Венгрии или даже на Польшу, которая остается напористой, где мы имеем некоторую эрозию демократических институтов управления, внести вклад в прочную демократию в Украине будет значимым даже для будущего Восточной Европы».

О противодействии Украины России

По ее словам, отказ президента РФ Владимира Путина отпустить украинских моряков можно расценивать в качестве продолжения давления на Украину, в связи с чем необходимо применить «контрдавление» в виде якобы эффективных санкций, предоставление Украине оружия или «правильной военной поддержки».

«Украине было очень важным шагом для администрации Дональда Трампа, и я с самого начала верила, что если люди хотят защитить себя, Соединенные Штаты обязаны помочь им защитить себя. Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают, и поэтому я верю в это».

О развитии Донбасса

Но, самое главное, по мнению экс-госсекретаря, украинцам следует построить привлекательную страну, что позволит вернуть под контроль Киева утраченные регионы. В качестве примера Райс привела Западную Германию, которая «притянула» Восточную Германию.

«Вы должны разработать план по Восточной Украине. Часть проблемы в таких местах, как Донецк — это то, что это ужасные «ржавые пояса» (в США так называют восточное побережье, где исторически были расположены объекты тяжелой промышленности), где население очень отчаялось, и в этих обстоятельствах россияне смогут воспользоваться сложной ситуацией. Поэтому понятно, что восточные украинцы, по моему мнению, являются очень важной частью плана для здоровой Украины».

Райс ушла от прямого ответа на вопрос о том, готовы ли США присоединиться к «нормандскому формату», как того желает президент Зеленский, но так или иначе высказалась за то, что конфликт в Донбассе все же может быть решен.

«Я не думаю, что амбиции Путина в Украине безграничны. Его амбиции могут такими быть, но его способность воплощать эти амбиции не безгранична, и поэтому я надеюсь, что президент Зеленский действительно попытается это сделать. Но опять же должны быть условия: сохранение украинской территории и достоинства».

Об отношениях США и России

«Я надеюсь, что мы не введем санкции, которые ограничат молодых людей, желающих посетить Запад; молодых людей, которые хотят учиться в Соединенных Штатах или в Европе, молодых людей в России, которые хотят совершать дела по правильному пути, которые хотят разрушить экономику добывающих отраслей XIX века и диверсифицироваться к более информационно-ориентированной экономике».

Как Зеленскому выстроить отношения с Трампом

«Я бы не волновалась, что там существует каким-то образом более пророссийская [позиция], чем проукраинская, я просто не верю в это. В Администрации есть люди, которые хотят иметь лучшие отношения с Россией — это, пожалуй, хорошо даже с точки зрения Украины. Но я бы сказала, важно убедиться, что вы работаете с различными частями Администрации.

О членстве в НАТО

«НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения плана действий по членству в НАТО, когда были попытки это сделать в Бухаресте в 2008 году», — заявила Райс.

Однако, по мнению политика, это не значит, что Украина не сможет приблизиться к вступлению в альянс, не используя формальное соглашение.

О том, чему США может поучиться у Украины

«Что меня беспокоит, это то, что мы сейчас тратим так много времени, говоря, как ужасно то, что и как сделали россияне, но совершенно не уделяем внимания тому, чтобы говорить, как мы будем сдерживать их от того, чтобы совершать это снова. Потому что, на мой взгляд, в первый раз это позор для них, во второй раз — позор для нас, мы не должны допустить повторения этого. И сейчас мы знаем гораздо больше о том, что они делали, мы должны защищать себя от подобных их действий»

Резюме

Хотя Кондолиза Райс уже давно не занимает ключевых позиций в американской политике, ее мнение все равно выражает ту или иную позицию истеблишмента США в отношении России и Украины.

Позиция эта сейчас состоит в том, что Вашингтон будет проводить более сдержанную и прагматичную политику, которая не исключает даже замораживания конфликта в Донбассе. При этом полностью отказываться от своих амбиций в регионе и превращения Украины в Антироссию США не будет.