«Это как надо ненавидеть русских…»

Вслед за русскими школами в Латвии ликвидируют русские детские сады: дети русских родителей должны латышизироваться с самых юных лет

В прошлом году в Латвии законодательно закрепили ликвидацию обучения на русском языке в средних школах национальных меньшинств. А теперь там взялись и за детские сады нацменьшинств, где с 1 сентября тоже вводят новые языковые нормы. По замыслу властей дети русских родителей должны латышизироваться с самых юных лет.

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Напомним, в апреле прошлого года тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил разработанный правительством закон об окончательном переводе средних школ национальных меньшинств страны на латышский язык. До этого 40% предметов русским школьникам всё же дозволялось изучать на родном языке, но вскоре этой возможности они лишатся.

Не помогли ни протесты родителей, ни митинги представителей русскоязычной общественности страны у здания министерства образования, ни обращение в Конституционный суд. Единственное послабление, которое допустили власти – полный перевод школ нацменьшинств на латышский будет производиться не одномоментно, а в течение нескольких лет.

Почти одновременно власти Латвии взялись за латышизацию и детских садов нацменьшинств. Стоит отметить, что в начале 2019 года правительство страны возглавил член партии «Новое Единство» Кришьянис Кариньш, который ещё семь лет назад в интервью изданию Playboy провозгласил:

«…нам надо, чтобы те русские, которые здесь растут, выросли латышами. Да, сейчас это политически еретическая мысль. Но нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции, и это должно быть нашей целью – ассимилировать их детей».

В июне 2019-го новым президентом страны был избран Эгил Левитс – человек, в 2012 году работавший над созданием специальной преамбулы к Конституции, в которой он постарался закрепить принцип, что Латвия существует для латышей. Понятно, что под руководством таких вождей государство стремительно движется к культурной ассимиляции «инородцев».

После того, как решили вопрос с русскими школами, закономерно настала очередь и детских садов. Более полугода назад кабинет министров Латвии принял специальные «Правила о государственных руководящих принципах по дошкольному образованию и примерах программ дошкольного образования». В этом документе прописано, что в учреждениях дошкольного образования с 1 сентября 2019 года общение с детьми старше пяти лет во время игр должно вестись преимущественно на латышском языке. Впрочем, одновременно и допускается, что «на мероприятиях, целенаправленно организованных для изучения языка национальных меньшинств и этнической культуры, латышский язык использовать не обязательно».

Этот акт оказался достаточно расплывчатым и половинчатым, латышских националистов он не устроил. Они добиваются принятия однозначного закона, полностью изгоняющего из детских садиков языки нацменьшинств. И тут наблюдается один знаменательный нюанс: с одной стороны, этот вопрос вроде бы ещё только дискутируется на политическом уровне, а с другой – «ползучая» латышизация детсадов уже идет полным ходом. Подготовку к ассимиляции русских детей оправдывают желанием, чтобы они знали государственный латышский язык уже с самого раннего возраста – мол, так им будет легче «интегрироваться». И вот, в мае 2019 года председатель комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Андрей Юдин (тоже член «Нового Единства») прямо заявил, что русские детские сады в стране необходимо ликвидировать.

Юдин (среди русских жителей Латвии его называют за глаза «Иудин») утверждает: «Одна из предпосылок, чтобы живущие в Латвии дети могли свободно говорить на латышском – обеспечить, чтобы в учреждениях дошкольного образования их не делили по языку». На заседании возглавляемой Юдиным комиссии было однозначно заявлено, что с пятилетнего возраста основным языком обучения детей в детсадах станет латышский. Весь вопрос в сроках. Комиссия решила запросить у министерства образования о том, как и когда, по мнению представителей этого ведомства, «можно будет перестать делить детей в детсадах по языку». Юдин оповестил, что повторно рассмотреть этот вопрос комиссия намерена в начале 2020 года.

Активист Штаба защиты русских школ Дэги Караев заявил, что если объединение детских садов будет проводиться под руководством «Иудина», то это приведет к тяжким последствиям для юного поколения.

«Должны быть ГАРАНТИРОВАНЫ ПРАВА НА РОДНОЙ ЯЗЫК для коренных народов Латвии. И только тогда можно создавать мультилингвальные детские сады. Не латышские! А мультилингвальные. Чтобы дети с пелёнок понимали, что Латвия для всех, а не только для латышей или только говорящих по-латышски. Дети вне зависимости от этнического происхождения могут обучаться по желанию родителей в латышском, русском, мультилингвальном детском саду. Должна быть создана и адаптирована программа обучения, подготовлены педагоги. Без всего этого предложение Иудина – это предвыборный пиар, наброс дерьма на вентилятор и вообще продолжение дешманской комсомольской русофобской демагогии», – считает Караев.

А что сейчас происходит на практике? В декабре 2018 года жительница Даугавпилса (второй по величине город Латвии, 80% населения которого составляют русскоязычные жители) Евгения Крюкова написала в соцсети Facebook: «Даугавпилс, русский детский садик. Планёрка с завучем: со следующего года все разговоры воспитателей садика с детьми только на латышском языке. Нет, не с пятилетними, а начиная с ясельной группы. И учтите – будут проверки. Воспитатели в ауте – это будет очень трудно сделать, практически нереально… Вспоминают русскую девочку, которую перевели к нам из латышского садика – она была замкнута, всё время молчала. Где-то через месяц в родной языковой среде ребёнок раскрылся, начал болтать с другими детками… Это как надо ненавидеть наших русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя "священного" латышского языка?».

Месяцем позже другая даугавпилчанка Екатерина Иванова сообщила: «Партия сказала – надо, Даугавпилс ответил – есть. Количество групп с полностью латышским языком обучения в детских садах города Даугавпилса в 2018-м году увеличилось на шесть, а к 2022-му году – увеличится ещё на 28 (плюс 34 группы по сравнению с 2017-м). То есть, фактически предстоит полный перевод детских садов на латышский язык. Всем депутатам думы этот план был озвучен и показан в презентации, так что, пожалуй, только слепой и глухой мог бы его каким-то образом не заметить». Иванова подчёркивает, что за этот план единодушно проголосовали все присутствовавшие депутаты городской думы, включая мэра Андрея Элксниньша и остальных представителей оппозиционной партии «Согласие», за которую традиционно голосуют русские жители Латвии».

Ранее мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») неоднократно заявлял о том, что уж по крайней мере в столице русские детские сады никто не тронет. Однако Ушаков больше не мэр – в апреле правительство отстранило его с поста градоначальника, обвинив в причастности к выявленным на муниципальных предприятиях коррупционным нарушениям. Сейчас в Риге период «безмэрия» – столицей временно управляет и.о. мэра Олег Буров. Идут подковёрные переговоры на тему того, кто станет новым городским головой. Незримое противостояние в Рижской думе идет между блоком латышских партий с одной стороны, и партиями «Согласие», «Честь служить Риге» и фракцией независимых депутатов – с другой. Рижское отделение и думская фракция входящего в блок латышских партий Национального союза (VL-ТB/LNNK) известили, что в городскую комиссию по образованию уже подан вопрос о переводе русских муниципальных детских садов полностью на латышский язык. Националисты настаивают, что этот переход должен свершиться уже в нынешнем году.

Воспитатели детских садов для нацменьшинств Риги анонимно жалуются в русской прессе, что в последнее время к ним зачастили сотрудники разных государственных инспекций. В ходе проводимых ими проверок гости «дружески» советуют администрации, как надо вести себя, чтобы избежать в будущем «проблем».

В частности, настоятельно рекомендуется открывать в русских садиках двуязычные, а лучше сразу латышские группы, а при наборе на работу новых педагогов – отдавать предпочтение латышам. Русских же воспитателей инструктируют, что при общении с юными соотечественниками они должны, дескать, больше половины слов произносить по-латышски. А если педагоги слышат, что дети всё время стараются говорить только по-русски, то должны «поправлять» их.

В начале августа 2019 года Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ) подал в Конституционный суд (КС) жалобу на необоснованность вышеупомянутых правил кабмина, предписывающих русским детям при играх общаться на латышском. Сопредседатель ЛКПЧ, правозащитник и педагог Владимир Бузаев отмечает, что в детсадах питомцы проводят за играми большую часть времени. «Родители всё время на работе, а что им может объяснить трёхлетний ребенок, постоянно возвращающийся из садика в слезах? Он же не сможет объяснить, чем его обидели…», – отмечает эксперт.

По словам Бузаева, в ЛКПЧ постарались подобрать максимально представительный состав подписантов. «Двое из подписавших жалобу являются потомственными гражданами, их предки живут здесь чуть ли не с момента основания Риги. И все сплошь русские, чему есть доказательства – листы из переписи 1935 года и 1897 года. Среди подписавшихся есть и неграждане, и натурализованные граждане, потому что мы указали, что страдают они и их дети абсолютно одинаково. Поэтому если по заявке одних иск будет возбуждён, а по заявке других нет, то это сама по себе дискриминация по принципу происхождения предков и по гражданству», – отмечает Бузаев.

Прямо скажем, что никакой надежды на то, что Конституционный суд Латвии пожелает остановить латышизацию русских детских садов, нет. Налицо свежий пример. В прошлом году иск в это учреждение подала оппозиционная партия «Согласие». В тексте своего иска «согласисты» указали, что принятые властями решения «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе» – что противоречат конституции Латвии, гарантирующей нацменьшинствам право на сохранение своей идентичности.

После почти годичного рассмотрения суд 23 апреля 2019-го признал латышизацию школ «соответствующей» конституции – решение окончательное и уже не может быть оспорено. В своем решении Конституционный суд признал: международная рамочная конвенция о защите национальных меньшинств предусматривает, что любой человек имеет право изучать свой родной язык. Однако, как подчеркивают в КС, то, в каком объеме то или иное государство реализует это право, в конвенции не указано – она оставляет странам возможность решать данный вопрос самостоятельно.

В КС лукаво заявляют: «Русский язык в Латвии самодостаточный. При этом нацменьшинства должны знать государственный язык на таком уровне, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни демократического общества, используя его».

В своем решении суд, по уверению его членов, «учел беспокойство международных организаций». При этом, однако, латвийский омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что у международных правозащитных организаций якобы «нет всей информации о ситуации в государстве». Также суд, как гласит его вердикт, «принял во внимание историю Латвии и изменение национального состава страны в годы советской оккупации». И нет особых оснований сомневаться, что вердикт КС относительно детских садов окажется принципиально иным.

Однако Бузаев пытается не унывать. «Кабинет министров посвятил обсуждению этого вопроса тридцать восемь секунд и рассматривал его один раз вместо положенных трех. Так что, теперь ему придется отчитываться и объясняться перед Конституционным судом. Ясно, что представители правительства будут говорить, что они хотят как лучше и если ребенок что-то не поймёт, то с ним обязательно станут разговаривать по-русски, что окажется отражено в протоколе. Но когда в детских садах начнутся реальные конфликты, всё это можно будет предъявить в дальнейших судах», – считает правозащитник.

Однако, так или иначе, пока дело увязнет в судах, русские детские сады Латвии, судя по всему, повторят судьбу русских школ…