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Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

17:38 5.08.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Россия не собирается размещать такие ракеты там, где нет таких ракет американского производства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Его заявление распространила пресс-служба Кремля.

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Естественно, для этого потребуется время», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что до поступления таких систем на вооружение российских войск угрозы, которые возникают в связи с выходом Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут отражаться уже существующим оружием, например, ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

Комментируя ситуацию с выходом Америки из Договора в целом, российский лидер сказал, что действия Вашингтона осложнили ситуацию в мире и создали фундаментальные риски для всех стран. Выход США из договора Путин посчитал решением, принятым «под надуманным предлогом».

ДРСМД прекратил действовать 2 августа. О выходе из сделки, которая была подписана между СССР и США в 1987 году, США объявили в начале года. Поводом для своего выхода Вашингтон назвал нарушение Россией условий договора. Москва все обвинения отвергает.

Несколькими днями ранее, 2 августа, Пентагон объявил о том, что американские военные начали фокусировать свое внимание на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Работы по ним велись еще в 2017 году, признались в Вашингтоне.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действовать 2 августа. О выходе из сделки, которая была подписана между СССР и США в 1987 году, США объявили в начале года. Поводом для своего выхода Вашингтон назвал нарушение Россией условий договора. Москва все обвинения отвергает.

Несколькими днями ранее, 2 августа, Пентагон объявил о том, что американские военные начали фокусировать свое внимание на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Работы по ним велись еще в 2017 году, признались в Вашингтоне.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2019/5d482bc89a7947b027c567ec?from=from_main

Темы: Россия, США, Ракеты
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 21:08
Гость: Убытков - уйма, а толку - пшик!

Эрэфия щедро во всём уступала:
Союз развалила, буржуйскою стала...
Однако всем жертвам своим вопреки
Москва с Вашингтоном, как прежде, враги!?
05.08.2019, 20:51
Гость: Тумачевский

Нам не страшно, будем изображать из себя крутую вооруженную до зубов державу! А если что, знамя власовской армии у нас уже поднято и развевается...
05.08.2019, 20:46
Гость: Алекс Дорф

Раз мода на мундиали прошла, мало кто поведется в свете последних событий, стало креативно вешать лапшу о ракетах. Вот уже и на Новый год, назвал поступление ракетного комплекса "авангард" в войска подарком для России (то бишь это подарок для всех россиян). С удовольствием бы засунул этот подарок дарящему в пасть, чтоб заткнулся и не позорил ни себя, ни страну. Хватило Ельцина и Горбачева. Но нет же, Змей то, как водится, о трех головах.
Как говорил Иван Васильевич из фильма "Иван Васильевич меняет профессию": "Был у меня один изобретатель. Я его к бочке с порохом привязал... Пущай полетает."
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