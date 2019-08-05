Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

17:38

Россия не собирается размещать такие ракеты там, где нет таких ракет американского производства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Его заявление распространила пресс-служба Кремля.

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Естественно, для этого потребуется время», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что до поступления таких систем на вооружение российских войск угрозы, которые возникают в связи с выходом Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут отражаться уже существующим оружием, например, ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

Комментируя ситуацию с выходом Америки из Договора в целом, российский лидер сказал, что действия Вашингтона осложнили ситуацию в мире и создали фундаментальные риски для всех стран. Выход США из договора Путин посчитал решением, принятым «под надуманным предлогом».

ДРСМД прекратил действовать 2 августа. О выходе из сделки, которая была подписана между СССР и США в 1987 году, США объявили в начале года. Поводом для своего выхода Вашингтон назвал нарушение Россией условий договора. Москва все обвинения отвергает.

Несколькими днями ранее, 2 августа, Пентагон объявил о том, что американские военные начали фокусировать свое внимание на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Работы по ним велись еще в 2017 году, признались в Вашингтоне.