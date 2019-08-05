Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
Россия не собирается размещать такие ракеты там, где нет таких ракет американского производства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Его заявление распространила пресс-служба Кремля.
«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Естественно, для этого потребуется время», — заявил российский лидер.
Президент добавил, что до поступления таких систем на вооружение российских войск угрозы, которые возникают в связи с выходом Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут отражаться уже существующим оружием, например, ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».
Комментируя ситуацию с выходом Америки из Договора в целом, российский лидер сказал, что действия Вашингтона осложнили ситуацию в мире и создали фундаментальные риски для всех стран. Выход США из договора Путин посчитал решением, принятым «под надуманным предлогом».
ДРСМД прекратил действовать 2 августа. О выходе из сделки, которая была подписана между СССР и США в 1987 году, США объявили в начале года. Поводом для своего выхода Вашингтон назвал нарушение Россией условий договора. Москва все обвинения отвергает.
Несколькими днями ранее, 2 августа, Пентагон объявил о том, что американские военные начали фокусировать свое внимание на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Работы по ним велись еще в 2017 году, признались в Вашингтоне.
Несколькими днями ранее, 2 августа, Пентагон объявил о том, что американские военные начали фокусировать свое внимание на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Работы по ним велись еще в 2017 году, признались в Вашингтоне.
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https://www.rbc.ru/politics/05/08/2019/5d482bc89a7947b027c567ec?from=from_main