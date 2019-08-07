В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

18:06

Отряд специального назначения прибыл в дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Социал-демократической партии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

По данным киргизского информационного агентства "Акипресс", здание, по предварительным данным, штурмует спецназ, звучат выстрелы, ранены несколько человек.

"В доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась стрельба. По предварительным данным, спецназ штурмует дом. Ранены несколько человек", - сообщает агентство.

Сообщается, что Атамбаев находится дома.

Киргизское информационное агентство "24kg" сообщает, что при штурме был ранен журналист из числа его сотрудников. "Журналиста агентства предположительно ранили резиновой пулей, она задела ногу корреспондента по касательной, ее жизни ничего не угрожает", - сообщает "24kg".

Как передает журналист "24.kg" с места событий, ситуация обостренная, стреляют хаотично. Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые. Они оборонялись камнями, всех уложили на землю.

Очевидцы сообщили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили десять человек, в их числе журналист местного издания.

27 июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева и лишил его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку со стороны МВД Киргизии с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование МВД.

2 августа в пресс-службе МВД Киргизии сообщили "Интерфаксу", что Атамбаев был осведомлен о незаконном освобождении Батукаева, является свидетелем и все действия в отношении бывшего главы государства производятся в рамках законодательства.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.